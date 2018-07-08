Otomobil bariyere çarpıp takla attı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Şen yönetimindeki 26 VN 654 plakalı otomobil Denizli-Muğla karayolu Köprübaşı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde, sürücü Muzaffer Şen, eşi Ferda ve oğlu Mustafa Şen yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Kale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.