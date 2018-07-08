Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 12:58

Otomobil bariyere çarpıp takla attı: 3 yaralı

Denizli’de bir otomobilin bariyere çarpıp takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Otomobil bariyere çarpıp takla attı: 3 yaralı

08 Temmuz 2018 12:58


Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Şen yönetimindeki 26 VN 654 plakalı otomobil Denizli-Muğla karayolu Köprübaşı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde, sürücü Muzaffer Şen, eşi Ferda ve oğlu Mustafa Şen yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Kale Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç