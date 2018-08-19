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19 Ağustos 2018 13:38

Otomobil çarpan şahıs havada taklalar attı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı kişi hayıtını kaybetti.

Otomobil çarpan şahıs havada taklalar attı

19 Ağustos 2018 13:38

Kazada otomobilin çarptığı kişi, havada taklalar atarak yere düştü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, düğün salonuna giden çifti taşıyan R.A. (28) yönetimindeki 20 ALL 037 plakalı otomobil, Sanayi Bulvarı’nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Tekin’e (64) çarptı. Tekin, çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak yere düştü. Tekin’e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri Tekin’i Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tekin’in hastanede yapılan tüm hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Bulvar üzerindeki bir dükkandan çıkarak hızlı adımlarla karşıya geçme çalışan Tekin’e soldan gelen otomobilin çarptığı ve tekinin havada taklalar atarak yere düştüğü görülüyor.




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