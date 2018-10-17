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Otomobil dolmuşla kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Denizli’de otomobil ile dolmuşun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Denizli'de otomobil ile dolmuşun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Kaza, Pamukkale ilçesi Kayhan Mahallesi Vatan Bulvarı'nda meydana geldi. Aslan T. (30) idaresindeki 20 B 3342 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Halil E. yönetimindeki 20 M 0222 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsle çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte dolmuşta yolcu olarak bulunan biri Suriye uyruklu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, diğer yaralılar ile birlikte olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Denizli devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Yaşanan kazada otomobilin kontrolden çıkarak karşı şeride geçip dolmuşla kafa kafaya çarpışması ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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