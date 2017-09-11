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11 Eylül 2017 16:30

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü

11 Eylül 2017 16:30


Kaza, saat 07.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi’nde meydana geldi. Pamukkale’den Denizli merkez istikametine seyir halinde olan 25 yaşındaki Onur Can Kara, idaresindeki 45 SB 7503 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Kara ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Kara’yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kara, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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