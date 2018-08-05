Otomobil yön tabelasına çarptı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Kale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde Hasan Hüseyin Yılmaz (30) yönetimindeki 20 ARM 61 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yönlendirme tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil elektrik direğine çarparak ancak durabilirken aracın sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz’ın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yılmaz’ın cesedi PAÜ Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.