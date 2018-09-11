Otomobilin çarptığı minibüs karşı şeritte araçla çarpıştı: 8 yaralı

Denizli'de otomobilin çarptığı minibüs karşı şeritte bir başka araca çarparak durabildi. Kazada, minibüs içerisinde bulunan yolculardan 8'i yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesinde Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf B. yönetimindeki T809PO 777 plakalı otomobil, Menderes Bulvarı'nda seyir halindeki İbrahim T.'nin kullandığı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs refüjden karşı şeride geçerek Ahmet K.'nin idaresindeki 20 SY 263 plakalı otomobile çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsün içinde yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere kentteki hastanelere götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.