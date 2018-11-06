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Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu

Denizli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu.

Denizli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Kol'a (52) T.Y. yönetimindeki 20 BJ 210 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen Kol'a olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri müdahale etti. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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