Otomobiliyle şarampole yuvarlanan genç öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çalıştığı iş yerinden evine gittiği sırada otomobiliyle şarampole yuvarlanan 17 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Serkan K. (17), idaresindeki otomobil, dün akşam saatlerinde Gözler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Serkan K'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Serkan K.'nın cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan Serkan K.'nın bir hafriyat şirketinde çalıştığı, kaza sırasında işten çıkıp evine doğru seyir halinde olduğu ve ehliyeti olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.