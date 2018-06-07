Oymak, Çardak’da vatandaşlar ile bir araya geldi

Oymak, yaklaşan 24 Haziran seçimleri dolayısı ile çalışmalarına Çardak ilçesinde devam etti. Oymak 15 Temmuz’da kendilerinin bilinmeyen bir hain karanlığa atarak, Türkiye’yi aydınlatan Çardaklılarla bir araya geldi. İlçe halkı ile bir araya gelen Oymak istikbalimize oynanan hain tuzağın artıklarını bertaraf etmek için “Durmak yok yola devam” diyeceklerini söyledi.

Türkiye, Türk-İslam coğrafyasının çadır direği olarak ilelebet kalacağını ifade eden Oymak, “Allah 15 Temmuz’ları göstermesin. En zor anda dahi dimdik ayakta milli iradenin hakim olmasında tereddüt göstermeden iman dolu göğsünü siper ettik. Memleketi bölüp parçalamaya çalışanlara fırsat vermediğini dünya aleme gösterdik. Bu topraklarda kıyamete kadar kalacağız ne bedel ödeyeceksek ödeyemeye devam edeceğiz. Aziz şehitlerinizin emaneti bu vatanı sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sizlerinde her zaman emrindeyiz” dedi.

“15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız"

15 Temmuz’u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Oymak, "Geçmişte egemen olduğumuz topraklar olan Suriye, Irak’ta neler oldu şöyle baktığımız zaman Türkiye’yle ilgili çizilen haritanın operasyonunu da görüyoruz. Bu millet mevzubahis vatansa gerisi teferruattır der ve bir dakika bile tereddüt göstermez. Milletimizin bu özelliğini asla unutmasınlar. Hayalleri, hevesleri olanlar heveslerine kursaklarında mezar hazırlasın. Onlara bu vatanda ve bu coğrafyada yer yok. 15 Temmuz’u unutmayacağız, 15 Temmuz unutturmayacağız" diye konuştu.