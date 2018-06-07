Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 18:07

Oymak, Çardak’da vatandaşlar ile bir araya geldi

AK Parti Denizli Milletvekili Hasan Oymak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde canını tereddüt etmeden alçaklara karşı siper ederek 580 komandonun Ankara’ya gitme teşebbüsünü bastıran Çardaklılarla bir araya geldi.

Oymak, Çardak’da vatandaşlar ile bir araya geldi

07 Haziran 2018 18:07


Oymak, yaklaşan 24 Haziran seçimleri dolayısı ile çalışmalarına Çardak ilçesinde devam etti. Oymak 15 Temmuz’da kendilerinin bilinmeyen bir hain karanlığa atarak, Türkiye’yi aydınlatan Çardaklılarla bir araya geldi. İlçe halkı ile bir araya gelen Oymak istikbalimize oynanan hain tuzağın artıklarını bertaraf etmek için “Durmak yok yola devam” diyeceklerini söyledi.


Türkiye, Türk-İslam coğrafyasının çadır direği olarak ilelebet kalacağını ifade eden Oymak, “Allah 15 Temmuz’ları göstermesin. En zor anda dahi dimdik ayakta milli iradenin hakim olmasında tereddüt göstermeden iman dolu göğsünü siper ettik. Memleketi bölüp parçalamaya çalışanlara fırsat vermediğini dünya aleme gösterdik. Bu topraklarda kıyamete kadar kalacağız ne bedel ödeyeceksek ödeyemeye devam edeceğiz. Aziz şehitlerinizin emaneti bu vatanı sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sizlerinde her zaman emrindeyiz” dedi.



“15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız"


15 Temmuz’u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Oymak, "Geçmişte egemen olduğumuz topraklar olan Suriye, Irak’ta neler oldu şöyle baktığımız zaman Türkiye’yle ilgili çizilen haritanın operasyonunu da görüyoruz. Bu millet mevzubahis vatansa gerisi teferruattır der ve bir dakika bile tereddüt göstermez. Milletimizin bu özelliğini asla unutmasınlar. Hayalleri, hevesleri olanlar heveslerine kursaklarında mezar hazırlasın. Onlara bu vatanda ve bu coğrafyada yer yok. 15 Temmuz’u unutmayacağız, 15 Temmuz unutturmayacağız" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç