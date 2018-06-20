Oymak çiftçilerin sorun ve isteklerini TMO Genel Müdürüne iletti

Milletvekili adayı Hasan Oymak, TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu’na çiftçinin sorunları ve isteklerini iletti. Oymak, "Kemaloğlu’nun Denizli’ye verdiği önem ve yapılan hizmetler bizleri gururlandırmakta. Kendisinin Denizli ziyareti bizleri için ayrı biz önem arz etmektedir. Çiftçilerimiz ile yaptığımız görüşmelerde gerek destekler olsun, gerek hizmetler hakkında ve çiftçilerimizin bizlerden isteklerini çözüm mercilerine ulaştırma noktasında önemli bir ziyaret oldu. Bu taleplerin takipçisi olduğumuzu vatandaşlarımız bilmelidir. Denizli tekstildeki hamlesini, başarısını, tarımda da, üretimde de her geçen gün başarısını arttırmaya devam edecektir" dedi.