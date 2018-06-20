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20 Haziran 2018 16:58

Oymak çiftçilerin sorun ve isteklerini TMO Genel Müdürüne iletti

AK Parti Denizli Milletvekili adayı Hasan Oymak, çiftçinin sorunlarını ve isteklerini Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu’na ileterek çözüm istedi.

Oymak çiftçilerin sorun ve isteklerini TMO Genel Müdürüne iletti

20 Haziran 2018 16:58


Milletvekili adayı Hasan Oymak, TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu’na çiftçinin sorunları ve isteklerini iletti. Oymak, "Kemaloğlu’nun Denizli’ye verdiği önem ve yapılan hizmetler bizleri gururlandırmakta. Kendisinin Denizli ziyareti bizleri için ayrı biz önem arz etmektedir. Çiftçilerimiz ile yaptığımız görüşmelerde gerek destekler olsun, gerek hizmetler hakkında ve çiftçilerimizin bizlerden isteklerini çözüm mercilerine ulaştırma noktasında önemli bir ziyaret oldu. Bu taleplerin takipçisi olduğumuzu vatandaşlarımız bilmelidir. Denizli tekstildeki hamlesini, başarısını, tarımda da, üretimde de her geçen gün başarısını arttırmaya devam edecektir" dedi.




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