Oymak, tekstil çarşısı esnafı ile bir araya geldi

Oymak, ekonomi üzerinden yapılan saldırıların ve oyunlardan esnafın farkında olduğunu söyledi.

Oymak, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Merkezefendi ilçesinde Bayramyeri’nde esnaf ile bir araya geldi. Vatandaşlar ile sohbet eden ve seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Oymak, dolar yükselişinin, dış güçlerin oyunu olduğunu vatandaşın da, esnafında bildiğini belirterek "Artık herkes Türkiye’nin son yıllardaki büyümesi, güçlenmesi ve kararlı adımlarını gördü. Düşmanlarımız, bizi istemeyen devletler ise bunu açıkça göstermekte ve Türkiye aleyhine oynanan oyunlarda bunu açıkça göstermektedir. Ülkemiz yeni bir döneme giriyor. Artık daha da güçlü, daha da kararlı ve daha da başarılı günlere giden bu yolda, engellemek için bu sefer ekonomi, döviz üzerinden saldırmaya başladılar. 15 Temmuz yetmedi, terör olayları yetmedi, dinimiz üzerindeki oyunları tutmadı şimdi ekonomik oyun peşindeler. Esnafımız ve işçimizin bu oyunu görmesi bizleri ayrı bir heyecanlandırdı. Artık Türkiye bu oyunları bozacak ve 24 Haziranda yeni sistem ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yoluna devam edecek" dedi.