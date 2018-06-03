Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 12:42

Oymak, tekstil çarşısı esnafı ile bir araya geldi

AK Parti Denizli Milletvekili Adayı Hasan Oymak 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Tekstil Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Oymak, tekstil çarşısı esnafı ile bir araya geldi

03 Haziran 2018 12:42

Oymak, ekonomi üzerinden yapılan saldırıların ve oyunlardan esnafın farkında olduğunu söyledi.


Oymak, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Merkezefendi ilçesinde Bayramyeri’nde esnaf ile bir araya geldi. Vatandaşlar ile sohbet eden ve seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Oymak, dolar yükselişinin, dış güçlerin oyunu olduğunu vatandaşın da, esnafında bildiğini belirterek "Artık herkes Türkiye’nin son yıllardaki büyümesi, güçlenmesi ve kararlı adımlarını gördü. Düşmanlarımız, bizi istemeyen devletler ise bunu açıkça göstermekte ve Türkiye aleyhine oynanan oyunlarda bunu açıkça göstermektedir. Ülkemiz yeni bir döneme giriyor. Artık daha da güçlü, daha da kararlı ve daha da başarılı günlere giden bu yolda, engellemek için bu sefer ekonomi, döviz üzerinden saldırmaya başladılar. 15 Temmuz yetmedi, terör olayları yetmedi, dinimiz üzerindeki oyunları tutmadı şimdi ekonomik oyun peşindeler. Esnafımız ve işçimizin bu oyunu görmesi bizleri ayrı bir heyecanlandırdı. Artık Türkiye bu oyunları bozacak ve 24 Haziranda yeni sistem ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yoluna devam edecek" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç