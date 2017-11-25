Oynarken naylondan yaptığı ip boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 13.30 sularında Denizli’nin Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle berbere gittikten sonra eve gelen 5 yaşındaki Mert Kağan Çakır, annesinden habersiz parka gitti. Yerde bulduğu naylondan ip yaparak kaydırağa asan ve sallanmaya başlayan minik Mert’in boynuna ip dolandı. Bu sırada arabasıyla yoldan geçen köyün imamı Mücahit Öz, 5 yaşındaki Mert’in hareketsiz halde kaydırağın içinde yattığını görünce, hemen çocuğun boynuna dolanan ipi kopardı. İmamın arabasıyla Buldan Devlet Hastanesine kaldırılan minik Mert’in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp hastaneye koşan çocuğun anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayı anlatan köyün imamı Mücahit Öz, “Bağdan gelirken baktım Mert Can kaydırakta hareketsiz yatıyordu. Zeytin toplayan insanlara çocuğa bakın kımıldamıyor dedim. Herkes koştu, kucakladık, naylon ip dolanmış asılmış, ipi çıkardık. Hastaneye götürdük, kötü haberi aldık” dedi.