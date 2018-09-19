Oyun Bizim İşimiz eğitimi sona erdi

Dr. Nesrin Işıkoğlu Erdoğan'ın tarafından yürütülen ve 20 farklı üniversiteden akademisyenlerin katıldığı ‘Oyun Bizim İşimiz: Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Oyunun Etkili Kullanımı (OBİ)' sertifika töreni ile sona erdi.

PAÜ Eğitim Fakültesi'nde bir hafta boyunca yapılan eğitimlerin sonunda çocukların oynadığı dijital oyunlar ile ilgili önemli sonuçlar ortaya çıktı. Kodlama robotları, oyun kitleri, artırılmış gerçeklik, eğitici mobil uygulamaları gibi somut dijital oyun araçlarının okullarda ve evlerde çocuklara zengin öğrenme ortamı sunabilecekleri için kullanımlarının desteklenmesinin önemli olduğu vurgulandı. Çocuklarda bilişsel gelişimi, hesaplamalı düşünceyi destekleyen ve 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan kodlama eğitiminin oyun yoluyla gerçekleştirilmesi ve erken çocukluk eğitiminde yer alması gerektiği belirtildi. “Yasaklama eşlik et” sloganı aile ve öğretmenlerin çocuklarını yakından takip etmesi gerekliliğin öneminin vurgulandığı eğitimde, dijital oyunları çocukları meşgul etmek ve sakinleştirmek amacı ile kullanılmak yerine onların yaratıcılıkları ve öğrenmelerini desteklemek için kullanılması gerektiği ifade edildi.

Dijital oyunlar günde en fazla 1 saat oynatılmalı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen eğitimde ebeveyn ve öğretmenler için dijital oyunu kullanma ilkeleri hazırlandı. Bebeklerin sadece görüntülü sohbet programlarını günde 5-10 dakika kullanabilecekleri, 2 yaş ve üzeri çocukların eğitici dijital oyunları günde en fazla bir saat ve aralıklı olarak 20+20+20 dakikalar şeklinde mutlaka öğretmen veya ebeveynlerin yanında oynamaları önerildi. Bu sürelerde çocukların yapabilecekleri ve öğrenmelerini destekleyen nitelikli dijital oyunların seçilmesinin önemli olduğu vurgulandı. Türkiye'de çocuklar için nitelikli dijital oyunların artması gerektiği ve oyun tasarımcılarının eğitimcilerle işbirliği içinde daha iyi oyunlar tasarlayabilecekleri ifade edildi. Dijital oyunun geleneksel oyunlara ve etkinliklere bir alternatif olmadığı çağımızın getirdiği bir fırsat olarak geleneksel oyunlarla birlikte çocukların yaşamında yer alması gerektiği belirtildi.

Projeye katılan dört farklı üniversiteden toplam 20 akademisyen, “dijital oyun elçileri” olarak bilinçlendirme çalışmalarını kendi üniversitelerinde ve şehirlerinde yapmak üzere PAÜ'den ayrıldı.