(Özel) Çekirdeksiz üzümün Türkiye’deki ilk hasadı Buldan’da başladı

Buldan ilçesinde ‘sultaniye’ diye adlandırılan çekirdeksiz üzümler toplanmaya başlandı. Yurt genelinde ilk hasadın yapıldığı çekirdeksiz üzümlerin toplanması için başlatılan hummalı çalışma devam ediyor. Sabah 06.00’da kahvaltı ile başlayan üzüm toplama işlemi hava sıcaklığının yükselmeye başladığı 13.00 saatlerine kadar devam ediyor. Günlük 60-70 TL arasında yevmiye ile çalışan tarım işçileri tarafından özenle toplanan üzümler önce kasalara ardından ise kamyonlara yüklenerek farklı şekillere sevkıyatları yapılıyor. Kalite bakımından Türkiye’nin en iyi üzümleri arasında gösterilen Sultaniye diye adlandırılan çekirdeksiz üzümlerde Türkiye’de ilk hasat da yine Buldan’da yapılıyor.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, bu sene üzümün üreticisinin yüzünü güldürdüğüne işaret etti. Alım fiyatlarının 1.5 TL’nin üzerinde olduğunu vurgulayan Başkan Gülbay, “Bu sene geçen yıllara göre baktığımızda çiftçimizin yüzü gülmüş durumda. Fiyatlar geçen yıla göre çok iyi durumda. Geçmişe bakıldığı zaman bu gün üzümün alım fiyatının 3 TL’nin aylında olmaması lazım. Ama 1.5 TL yinede bizim için iyi bir fiyat. Geçen sene 50 kuruşa kadar düşmüştü bu yüzden fiyatlar bu sene iyi 1.5-2.30 TL arasında değişiyor. Umarım böyle gider” diye konuştu.

“Geleneksel üzüm festivalinin bu yıl 17.’si düzenlenecek”

Üzümün daha iyi fiyatlardan satılması için tanıtımının önemli olduğunu kaydeden Başkan Gülbay bu amaçla bir festival de yapacaklarını dile getirerek, “Dünyanın en güzel çekirdeksiz sultaniye diye adlandırılan üzümü aslında Buldan’da yetişiyor. En erken de burada geliyor ürün bu çok önemli bir değer. Önümüzdeki günlerde 17-19 Ağustos tarihleri arasında geleneksel olarak bu yıl 23. düzenleyeceğimiz üzüm festivali de olacak. Amacımız üzümün değerinde satılmasını sağlamak” dedi.

“Bu senenin fiyatları iyi sanırım”

Alım fiyatlarının 1 TL’nin üzerinde olmasının en büyük nedeninin Buldan üzümünün kaliteli olması ve diğer bölgelerdeki rekoltenin düşük olmasından kaynaklandığını ifade eden Gübay şunları söyledi:

“Üretici elinden gelen bütün çabayı harcıyor. Gerçekten bu üzümü üretmek için en az 1 TL harcıyor. 1 TL olunca alım fiyatı olmuyordu yani hep borçlanıyordu ama bu senenin fiyatları iyi sanırım diğer bölgelerdeki rekolte düşüklüğünden kaynaklı olabilir bu. Ayrıca bazı bölgeleri dolu vurdu üzüm olmadı. Bizim şimdi tek bir derdimiz var o da vatandaşın cebine daha fazla nasıl para girebilir onun için çabalıyoruz. Güzel bir sezon bu sezon inşallah nazar değmesin çok iyi.”

“Yaklaşık 35 bin dönüm alanda üzüm üretimi yapılıyor”

Bu sene Buldan’da 120 bin tona yakın üzüm üretimin beklendiğini de aktaran Başkan Gülbay, “Görüştüğümüz üreticilerde durumun böyle olduğunu söylüyor. Geçen sene çok feryat, figan vardı. Geçen sene yeterince alıcı olmadığı için çoğunlukla hurda üzüm şeklinde şarap ve sirke yapımına verildi. Kamyonlarla taşınmıştı üzümler. Bunlar sofralık yani bu üzümün sirke olması düşünülemez. Bu kadar emek çekildikten sonra 40-80 kuruşa gitmesi hatta geçen yıl 25 kuruşa kadar gitmişti. Ama bu sene 1.5-2 TL’leri görmüş olması çok önemli. Yaklaşık 35 bin dönüm alanda üzüm üretimi yapılıyor toplamda ise 120 bin ton üzüm üretimi bekleniyor. Bu sene rekolte çok iyi” şeklinde konuştu.