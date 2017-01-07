(Özel Haber) Denizlili şakacı milyoner küs kaynanasını bile inandırdı

Denizli’de, Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerde şoförlük yapan Cevdet Demirtaş, aldığı milli piyango biletinin üzerine 60 milyonluk biletin rakamlarını yapıştırıp sosyal medyada paylaşınca, 2,5 yıldır küs kaynanası bile kendisini arayıp tebrik etti. İki gün içinde telefonlarının hiç susmadığını belirten Demirtaş, "İnsanların gerçek yüzlerini, ne hale düştüklerini görünce, ‘iyi ki büyük ikramiye çıkmamış’ dedim. İki günde belki bin kişi beni aradı" dedi.

Denizli’de, büyükşehir belediyesinde şoför olarak çalışan Cevdet Demirtaş, yaptığı milli piyango bileti şakası ile herkesiş kendine inandırdı. Demirtaş, yılbaşından önce aldığı 10 bilete ikramiye çıkmayanca şaka amacıyla eski biletlerin rakamlarını keserek, 60 milyon ikramiyeli biletin 2796288 rakamlarını biletin üzerine yapıştırıp, büyük ikramiye kendisine çıkmış gibi sosyal medya hesabından paylaştı. Demirtaş, bileti gösterdiği iş arkadaşlarını inandırarak, büyük bir şaşkınlık yaşamalarına sebep oldu. Aklına gelen değişik fikir sonrası şakacı milyoner Demirtaş’a arkadaşlarından, yakınlarından, hatta 2,5 yıldır kendisine küs olan kaynanasından bile telefon geldi. Kendisini arayarak tebrik eden birçok kişi Demirtaş’tan yardım isterken, bilet karşılığında daire, araba ve para teklif verenler bile oldu.

Yaptığı şaka sonra kendisine hiç beklemediği insanlardan ve arkadaşlarından telefon geldiğini belirten Demirtaş, yaşadıklarından sonra büyük ikramiyenin kendisine çıkmadığına sevindiğini söyledi.



"Paylaşım sonrası iki günde belki bin telefon aldım"

İki gün içinde telefonlarının hiç susmadığını belirten Demirtaş, "10 tane milli piyango bileti aldım, hepsine baktım ama çıkmadı. Çıkarsa ne olurdu, ne alırdım, ne yaparım diye düşünüyordum. Aklıma böyle bir şey geldi. Çıkmış gibi numaraları değiştirdim. Eski çıkmayan biletlerin numaralarını tek tek aldım, 60 milyon olan büyük ikramiyeye olan bilet gibi, numaraları yapıştırdım. Şuanda hiç anlaşılmayacak şekilde biletimi yaptım. Ondan sonra insanlar nasıl olur, bana karşı değişirler mi diye, sosyal medya hesabımdan yayınladım. Sosyal medya hesabımdan yayınlar yayınlamaz 5 dakika içinde telefon içinde telefon geldi. Yani inanın ilk başta biletim çıkmadı diye üzülüyordum, insanların gerçek yüzlerini, ne hale düştüklerini görünce, ‘iyi ki büyük ikramiye çıkmamış’ dedim. İki günde belki bin kişi beni aradı" diye konuştu.



"2,5 yıldır küs kaynanam bile aradı, tebrik etti"

Paylaşım sonrası başından geçenleri anlatan şakacı milyoner Demirtaş, "Kaynanam, sabahın köründe arıyor, 2,5 yıldır konuşmuyor benimle, ‘barışsam Allah belamı versin’ diyen kadın, birden değişti. ‘Barışmam’ diye yemin, billah etti. O bile aradı, ‘en sevdiğim damadım sensin, seni tebrik ediyorum’ dedi" ifadelerini kullandı.



"Beni dolandırmaya çalıştılar"

Mahallede kendisini kandırmaya çalışan insanlarla karşılaştığını belirten Demirtaş, "Mahsustan mahalledeki kahvenin birine gittim. Orada amcanın biri, tesadüfen milli piyangoya bakıyormuş, ‘ağabey ben de bakabilir miyim, ben anlamıyorum’ dedim. Neyse bakarken, en küçük ikramiyelerden başladım, kağıdın arka tarafını, büyük ikramiyenin yazdığı tarafı çevirdim, ‘ağabey bakıyorum inşallah çıkar’ dedim. Neyse bakarken bu, büyük ikramiye rakamlarını gördü. Adam uyanıklık yapmaya başladı, beni oyalamaya başladı. ‘Çıkarsa ne yaparsın, ‘ne kadar çıkmasını istersin’ dedi. Ben de, ‘ağabey bir araba alacak kadar çıksın yeter, fazlada gözüm yok’ dedim. ‘Dur sen’, ‘bilete bakma’ dedi, ‘benim üç-dört tane dairem var, şu karşıda gördüğün sarı bina da benim’ dedi. ‘Ben sana bir araba alacağım, sen bu bileti, çıksın çıkmasın bana ver’, ‘ama ömür boyu dua edeceksin’ dedi. Baktım iş ciddiye bindi, ben de, yok hakkım olmayan şeyi almam’ dedim. Bu arkamdan gelmeye başladı, bir şekilde kaçtım" dedi.



"Artık gerçeği söyleyeceğim”

Yaşadıklarından sonra gerçeği söyleyeceğini belirten Demirtaş, "Biletçiye geldim, anlamıyormuş gibi yaptım. Biletçi dedi ki, ‘bunun teselli ödülü var, bankalarla uğraşma’, halbuki burada 60 milyon yazıyor. O da beni kandırmaya çalıştı. Bütün arkadaşlarım beni arıyor. Tabi sosyal medya üzerinden gören arıyor, bana yardım et diyor, küs akrabalarım arıyor. En sonunda Hidayet arkadaşım geldi, ‘beni Ankara’ya götür, tek başıma korkarım, sonra sana bir araba alırım’ dedim, o bile inandı. Bayramyerinde bir iş yerinde çalışan tanıdık bir kadın vardı. Ona gösterdim, anlamıyormuş gibi, hemen beni oturttu. ‘Cevdet ağabey, düğünüm var, evleniyorum, yardımcı olur musun’ dedi. Ne oluyoruz’ dedim. Yani iki gündür rahat edemiyorum insanlardan. İş yerindekiler beni arıyor, kız beni evlendir diyor, biletçi beni dolandırmaya çalışıyor. Artık rahat edemiyorum, millete şaka olduğunu söyleyeceğim. Şaka olduğunu hanıma söyledim ama söz verdirdim, kimseye söyleme diye. O da söz verdi, kimseye söylemedi. Ararlarsa, ‘böyle bir şey var, Cevdet apar topar gitti’ söyle dedim" ifadelerini kullandı.