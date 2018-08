Puan puandır, özellikle bizim tam anlamıyla hazır olacağımız zamana kadar elde edeceğimiz her puan bizim için çok önemlidir. O yüzden ben aldığımız bir puan bizim adımıza olumlu olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in üçüncü haftasında Denizlispor evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Özköylü, alınan 1 puanın harcanan emeğin karşılığını alma konusunda önemli olduğunu kaydetti. Maçın keyifli ve tempolu geçtiğini belirten Özköylü, “Gerçekten oyun içerisinde, oyun birçok bölümde gitti geldi. Rakip de bizim hatalarımızdan faydalanarak pozisyonlar buldu. Özellikle ilk yarı, karşı karşıya kaldıkları bir pozisyon, ikinci yarı olan bir pozisyon. Bizim de pozisyonlarımız var ama oyuna baktığımız zaman daha çok topa sahip olmaya çalışan, daha fazla tempo ortaya koymaya çalışan, topu üç bölgede tutmaya çalışan Denizlispor’du ama o sırada yaptığımız basit hatalar rakibin tam istediği oyunun ortaya çıkmasına sebep oldu. Çünkü onlar bizim hatalarımızı kollayarak hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştılar. Bunda da bazı pozisyonlarda gerçekten etkili de oldular. O noktalarda şanslı olduğumuz dakikalar vardı. Genelinde oyuncularımızın gayreti, çabası, oyun içerisinde kalma gayret, iyi geri dönüşlerde özellikle tempolu dönüşlerimiz bizim adımıza çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Adana Demirspor maçındaki yorgunluk, orada ortaya koyduğumuz performansın karşılığı. Çok büyük bir enerji tükettik, aşırı sıcaktan, aşırı nemden dolayı su kaybı yaşadık. Sabah çok erken kalkıp yolculuk yapmak zorunda kaldık, toparlanmayı sağlayamadık tam İstediğiniz şekilde. Yani o anlamda Adana Demirspor maçının etkileri biraz bu maçta görüldü diyebilirim” dedi.

“Üçüncü bölgede kalma noktasında sıkıntılarımız var”

Yeşil-siyahlı oyuncuların her şeye rağmen elinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Özköylü, takım olarak üçüncü bölgede sıkıntıları olduğunu belirterek, “Biraz üçüncü bölgede kalma noktasında sıkıntılarımız var, topu orada tutmamız mutlaka şart. Eğer orada topu tutamadığımız zaman oyun çok git gele dönüyor, bu sefer enerjimizi boşuna tüketiyoruz. Çünkü topu kazanmak için çok fazla koşmak zorunda kalıyoruz. O yüzden mutlaka topa sahip olan üçüncü bölgede topu tutan bir takım olmak durumundayız. Bunları yavaş yavaş geliştireceğiz, biz yeni bir takımız 13-14 tane yeni transfer yapılmış bir takımız, hala aramızda katılmayan yeni yeni girecek olan arkadaşlarımız var. Oyun sistemi yavaş yavaş oturmaya çalışıyor. Elimizde çok gayretli çok iyi niyetli takım için çok fedakarca mücadele eden bir oyuncu grubu var. Ben hepsine teşekkür ediyorum, gerçekten bugün iyi bir mücadele ortaya koydular. Rakibimizi de tebrik ediyorum, onlar da ligin yeni takımı olarak, ilk defa bu ligde oynayan bir takım olarak gerçekten çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Sonucunda her iki taraf 1 puan ile yetinmek zorunda kaldı. Puan puandır, özellikle bizim tam anlamıyla hazır olacağımız zamana kadar elde edeceğimiz her puan bizim için çok önemlidir. O yüzden ben aldığımız bir puan bizim adımıza olumlu olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki 3 puan olsa çok daha iyi olurdu ama 1 puan en azından moral anlamında, harcadığımız emeğin karşılığını almak anlamında bizim için iyi oldu diyebilirim” dedi.