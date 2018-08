Palut: “Deplasmandan alınan 1 puanı bu ligde kazanç olarak görüyoruz”

Bu ligin yeni bir takımı olarak her geçen hafta yere daha sağlam basıyoruz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in üçüncü haftasında Hatayspor, Denizlispor evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlhan Palut, alınan 1 puanın kendileri için değerli olduğunu kaydetti. Ligde yeni bir takım olduklarını ve her maç ile deneyim kazandıklarını söyleyen Palut, “Buraya gelirken zor bir maç olacağını biliyorduk çünkü Denizlispor geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında çok etki etkili bir oyunla 3 puanı aldı. İçerideki Gazişehir maçında da zaten üstün olan taraftı ve yenilmesine rağmen etkili bir oyun sergilemişti. İyi hazırlandık maça gelirken. Ama maçın başlangıcı istediğimiz gibi olmadı ilk 10 dakika Denizlispor son derece etkili başladı oyuna. Biz çabuk top kayıplarıyla kalemizde baskı gördük. Ama 10 dakikadan sonra topu yeni yere indirdik ve kendi oyunumuzu oynadık ve pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda maç iki taraf içinde çok tempoluydu. Top bir o kalede bir bu kaledeydi. Seyir zevki yüksek bir maç çıktı ortaya. Ama yine net pozisyon sayısına baktığımız zaman Hatayspor’un üstünlüğü olduğunu söyleyebilirim. Maçı kazanabilirdik, Denizlispor da pozisyonlar buldu bu yüzden kayıpta edebilirdik. Deplasmandan alınan 1 puanı ve her puanın önemli olduğu bu ligde kazanç olarak görüyoruz. Bu ligin yeni bir takımı olarak her geçen hafta yere daha sağlam basıyoruz. Tecrübe deniyoruz bu ligde. Nasıl mücadele edileceğini şartların ne olduğunu yaşayarak öğreniyoruz. Haftalar ilerledikçe daha iyi bir Hatayspor izleyeceğiz diye düşünüyorum. Bu maçı burada kapatıp artık önümüzdeki haftaki maçın çalışmalarına başlayacağız. Hatayı mutlu edecek bir futbol ve puanlarla niye devam edeceğiz” diye konuştu.