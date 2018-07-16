Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin:

Darbeyi her konuşmasında lanetlediğini ifade eden Başkan Gürlesin, 36 yıl önce yaşanan 1980 darbesinin ardından hain darbe girişiminin halkın demokrasiye olan inancı ile bastırıldığını söyledi. 15 Temmuz’da halkın ve milli iradenin kazandığını aktaran Başkan Gürlesin, “Tabi o gece Cumhurbaşkanımızın dik duruşu çok önemliydi. Bu oyunu bozarsa halkımız bozar dedi ve milletimizde devletimize güvenini, kendi verdikleri oylarla seçtikleri insanlara sahip çıkarak, hainlere gereken dersi verdiler. O günden bugüne devletimiz adil yargı sistemiyle suçluyu, suçsuzu ayırt ederek, bir bir hainlerin hesabı sorulmaya başlandı. O gece bir yanda diriliş, bir yandan da ihanet vardı. Hainlerin maskeleri birer birer düştü. Artık ülkemiz daha güzel günlere gidiyor. Pamukkale Belediyesi olarak devlet büyüklerimizle istişarelerde bulunarak, üzerimize düşen görev ne varsa yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Devlet olarak millet olarak tek amacımız ülkemiz içerisindeki tüm hainlerin temizlenmesi” diye konuştu.

"Unutmadık,unutturmayacağız"

Başkan Gürlesin, “15 Temmuz’un simgesi olan şehidimiz Ömer Halis Demir olmak üzere bütün 15 Temmuz şehitlerimizi ve ülkemiz, bayrağımız, devletimiz için bugüne kadar canını hiçe sayan tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum, rabbim şehadetlerini kabul etsin. Ama o geceyi planlayıp düzenleyen hainleri de lanetliyorum. Bizler o geceyi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerine yer verdi.