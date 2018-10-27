Vosvos Festivali' Denizli'nin Pamukkale ilçesinde başladı. Türkiye'nin farklı noktalarında yaklaşık 50 vovos sahibinin katıldığı festivalde birbirinden renkli görüntüler oluşurken, araçların Pamukkale travertenleri ile oluşturduğu görüntü ise adeta büyüledi.

Denizli Pamukkale Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda “Pamukkale Belediyesi 1. Vosvos Festivali” başladı. Etkinlik 3 gün boyunca devam edecek. Denizli Vosvos Kulübü ile birlikte yapılan etkinlik ilk olarak Karahayıt'taki Pamukkale Kent Ormanı'nda yapılan kahvaltı ile başladı. Kahvaltı sonrası Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin tarafından organizasyona katkı sağlayanlara plaket verildikten sonra konvoy oluşturuldu. Başkan Gürlesin Denizli Vosvos Kulübü Başkanı Öner Şentürk ile birlikte üstü açık olan vosvosa binerek bir süre Karahayıt'ı turladıktan sonra Pamukkale'ye doğru hareket etti. Meraklılarının şaşkın bakışları arasında ilerleyen 50 vosvosun oluşturduğu konvoy ardından Pamukkale travertenlerine ulaştı.

"Amacımız insanların mutlu olması"

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Gürlesin, etkinliğin bu yıl ilk defa yapıldığını hatırlattı. Amaçlarının Karahayıt ve Pamukkale'nin tanıtılması olduğunu ifade eden Başkan Gürlesin, "İlk defa yapmış olduğumuz bir etkinlik. İlkleri başaran bir belediyeyiz ve sıradan bir belediye olmadığımızı bir kez daha gösterdik. Turizm ile anılan bir belediye olmamız sebebiyle ilçeyle ilgili birçok faaliyet yerine getirmeye çalışıyoruz. Festival havasında 1. Vosvos Festivalini gerçekleştiriyoruz. Amacımız insanların mutlu olması. Tabi insanlar mutluysa toplumdaki o huzurun dalga dalga her yere yayılmasını istiyoruz. Bu anlamda da vosvos tutkunları var. Türkiye'nin farklı noktalarına bu tür etkinlikler yapılıyor ama biz en iyisine talibiz şu anda. Birincisinde bile bu kadar ilgi ve alakanın olması inşallah geleneksel hale getireceğimiz bu festival bundan sonra devam edecek. Bu vasıla ile Pamukkale zaten tanınıyor ama daha fazla tanınmasına katkı sağlanmak istiyoruz. İlave olarak termal anlamda Karahayıt'in de tanınmasını hedefliyoruz. İlçemizin daha fazla tanınmasını, ilçemizin Denizli'nin ve ülkemizin bir değeri olduğunu biliyoruz ama ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlara da bu etkinlik vasıtası ile ulaşmak istiyoruz" dedi.

Etkinlik 3 gün sürecek

Etkinliğin 3 gün süreceğini ve Cumhuriyet Bayramı'nde oluşturulacak fener alayı ile sona ereceğini ifade eden Başkan Gürlesin "Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Etkinliği özellikle Cumhuriyet Bayramı'na denk getirdik biz. Cumhuriyetimize hem sahip çıktığımız hem de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde farklı organizasyonlar ile de katkı vermek istedik. 3 gün bu etkinliklerde farklı çalışmalar ile bu etkinlikleri renklendireceğiz. Türkiye'nin farklı illerinden dört bir yanından gelen vosvosumuz var. Vosvoslarımızı arka fonda Pamukkale Tranventerle ile buluşturduk. Bir dizi yürüyüş ve bisiklet turu gibi farklı etkinlikler yapacağız. Cumhuriyet Bayramı akşamında vosvoslar ile fener alayı yapacağız. Yani içeriği zengin ve dolu dolu olan bir festival olacak" ifadelerini kaydetti.

Etkinlik hatıra fotoğraflarının çektirilmesi ile sona erdi.