Denizli'nin Pamukkale ilçesinde başlayan ‘Pamukkale Belediyesi 1. Vosvos Festivali' Denizlili vovvos sahiplerinin düzenlediği final konvoyuyla sona erdi.

Denizli Pamukkale Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla başlattığı “Pamukkale Belediyesi 1. Vosvos Festivali” sona erdi. 3 gün boyunca devam eden etkinlikte, Türkiye'nin 50 vosvosun oluşturduğu konvoy kentte renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliklerin son gününde Denizlili vosvos sahipleri Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir Cumhuriyet konvoyu gerçekleştirip festivali sonlandırdı. Vosvosların ilgi çektiğini belirten vosvos sahipleri, Türk bayraklarla donatıp şehri turladıkları arabalarıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusuna bir kat daha dikkat çekmek istediklerini söyledi. Vosvos sahipleri bu yıl ilki düzenlenen festivale ilginin yoğun olduğunu ve bundan sonraki senelerde daha fazla katılım beklediklerini dile getirdi.