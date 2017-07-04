Pamukkale Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Pamukkale Belediyesi, araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesi, son olarak 2 kamyon ve 1 iş makinesi aldı. Böylece, üst yapıda birçok mahallede yürütülen çalışmalara yeni alınan kamyon ve iş makinesi de destek verecek. Pamukkale Belediyesi’nin söz konusu kamyon ve iş makinesini satın almasıyla, üst yapıda kullanılmak üzere araç filosu, 13 kamyon, 3 silindir, 2 greyder, 2 eksvatör, 7 JCB ve 2 arazöz sayısına ulaştı. Kamyonlar, çift kabin, 5 motorlu ve 8 metreküp damper hacmine sahip. Araçta klima ve ısıtma sistemi de bulunuyor. Çift kabin olmasından dolayı kamyonlara 1’i şoför 6 kişi binebilecek. JCB ise üst yapı başta olmak üzere birçok alandan kazıcı ve yükleyici olarak kullanılabilecek.

“Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, alt yapısı tamamlanan mahallelerde üst yapı çalışmalarına ağırlık verildiğini belirterek, “İlçemizde gerek mevcut yolların bakımı ve gerekse alt yapısı tamamlanan bölgelerde asfaltlama çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Vatandaşlarımızın yollardan mağdur olmamaları için gece gündüz demeden yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda araçlar çok önemli. Bir yandan ekipmanlarımızı güçlendiriyoruz diğer yandan da üst yapı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bizim sorumluluk alanımızdaki cadde ve sokaklarda yoğun çalışmalarımız oldukça yoğun. İnşallah bu çalışmaların sonucunda daha yaşanabilir bir Pamukkale ilçesine kavuşacağız. Ben şimdiden iş makinesi ve kamyonumuzun ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.