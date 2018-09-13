Pamukkale Belediyesi çocuk şenliklerine devam ediyor

Pamukkale Belediyesi'nin her hafta farklı iki mahallede düzenlediği “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinlikleri Karahayıt ve Karahayıt Mahallelerinde devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi'nin geçen yılın yaz aylarından beri düzenlediği çocuk şenlikleri devam ediyor. “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” adıyla yapılan ve hafta sonunda 2 mahallede gerçekleşen şenlikler bu hafta 14 Eylül Cuma günü Karahayıt Mahallesi'nde, 15 Eylül Cumartesi günü de Dokuzkavaklar Mahallesi'nde gerçekleşecek. Yaz başından bu yana mahallelerde düzenlenen “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinliklerinin Pamukkale Halkı tarafından yoğun ilgi gösterildiğine dikkat çeken Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Öncelikle halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Yaz aylarında hafta sonlarında düzenlediğimiz etkinliklerimize katılarak, bizlerle oldular. Tüm şenliklerimizde olduğu gibi bu hafta sonu da düzenleyeceğimiz şenliklerimiz saat 20.00'de başlayacak. Çocuklarımız oyun gruplarının yanı sıra yüz boyama, çuval ve halat çekme yarışı ve birçok oyun oynayarak eğlenecek. Şenliklerimize katılan vatandaşlarımıza Osmanlı macunu, pamuk şeker, limonata ve dondurma ikramlarımız olacak. 14 Eylül Cuma günü Karahayıt Mahallesi belediye ek hizmet binası önünde ve Dokuzkavaklar Mahallemizde de Yardımseverler Derneği İlkokulu bahçesinde düzenleyeceğimiz çocuk şenliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.