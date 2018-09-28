Pamukkale Belediyesi eğitim desteği başvuru süresi uzatıldı

Pamukkale Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitim yardımı başvurularının süresini 5 Ekim'e kadar uzattı.

Pamukkale Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilçede bulunan okullara ve öğrencilere verdiği desteği sürüyor. Pamukkale ilçesinde bulunan 128 okulun ihtiyaçlarını karşılayan Pamukkale Belediyesi, eğitim yardımına bu yıl da devam ediyor. 2018-2019 yılı eğitim desteği başvurularının 14 Ağustos'ta başladığını ve 28 Eylül Cuma günü sona ereceğini duyuran Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, bu yıl 2 bin 500 öğrenciye eğitim desteği vereceklerini belirterek, “Eğitim desteği başvurularımıza vatandaşlarımızın yoğun ilgisi oldu. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına eğitim yardımı son başvuru süresini 1 hafta daha uzattık. Buna göre 5 Ekim 2018 Cuma gününe kadar vatandaşlarımızın eğitim desteği başvurularını almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu süre sarfından başvurularını mutlaka yapmalarını rica ediyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi'nin eğitim yardımı başvuruları için gerekli olan başvuru formuna belediyenin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Başvuru, tüm evraklarla ve başvuru formuyla birlikte, Atatürk Caddesi'ndeki Pamukkale Belediyesi Ek Hizmet Binası Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak. Ancak internet kullanmayanlar da başvuru formlarını Pamukkale Belediyesi YSE bulunan Ana Hizmet Binası'ndan, Deliktaş Ek hizmet Binası'ndan ve Atatürk Caddesi'ndeki Ek Hizmet Binası'ndan temin edebiliyor.