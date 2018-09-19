Pamukkale Belediyesi eğitim yardımı başvuruları 28 Eylül'de sona eriyor

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ortaokul ve lise öğrencilerine yapacağı eğitim yardımında başvuruların 28 Eylül Cuma günü sona ereceği belirtildi.

Pamukkale İlçesi'nde yaşayan 7'den 70'e herkese hitap edecek projelere imza atan Pamukkale Belediyesi, eğitim alanındaki destekleri ile bu yıl da daha sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, geleceğe yön verecek çocukların eğitimlerine katkı vermek için, ilçede bulunan 128 okulun tamamına ulaşarak, ihtiyaçlarını giderme noktasında desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerini belirtti. Pamukkale Belediyesi'nin, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptığı eğitim yardımı için son gün 28 Eylül Cuma. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ailelerin eğitim yardımı başvuru için geç kalmamalarını önerdi. Bu yıl toplamda 2500 öğrenciye 1 milyon 600 bin TL'lik eğitim desteği yapacaklarını söyleyen Başkan Gürlesin, “Eğitim desteği verdiğimiz öğrencilerimizin sayısını her yıl artırıyoruz. Başvuru süremizin bitmesine az bir süre kaldı. Başvuruları belediyemizde bünyesinde oluşturulan heyet dikkatlice inceleyecek ve en çok ihtiyacı olan 2500 ortaokul, lise öğrencimize eğitim desteği vereceğiz. Ülkemizin daha da güzel günlere ulaşabilmesi için çocuklarımızın eğitimi herşeyden önemli. Pamukkale Belediyesi olarak da eğitim alanındaki desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Bin 250 lise öğrencisine 8 ay boyunca 90 TL, yine bin 250 ortaokul öğrencisine 8 ay boyunca aylık 70 TL eğitim desteği yapılacak olan Pamukkale Belediyesi'nin eğitim yardımı başvuruları, gerekli tüm evraklarla ve başvuru formuyla birlikte, Atatürk Caddesi'ndeki Pamukkale Belediyesi ek hizmet binası Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak. Başvuru için gerekli olan başvuru formuna www.pamukkale.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.