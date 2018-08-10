Pamukkale Belediyesi eğitim yardımı başvurularını 14 Ağustos’ta alacak

Pamukkale Belediyesi, 2018-2019 yılı eğitim yardımı başvurularını almaya başlıyor. Pamukkale Belediyesi kurulduğu günden bugüne, eğitim alanında yaptığı önemli yatırımlar ve desteklerle dikkat çekmeye devam ediyor. Meclis kararıyla her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim desteği verilecek. Pamukkale Belediyesi’nin yeni meclis salonundan çıkan ilk müjdeli haber olan 2018-2019 eğitim yardımı başvuruları 14 Ağustos 2018 tarihinde başlıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, geçtiğimiz Ağustos ayı Belediye Meclisi’nde 2018-2019 eğitim yardımı konusunun karara bağlandığına dikkat çekerek, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik yapılacak eğitim yardımlarının önemli olduğunu söyledi. Pamukkale ilçesinde bulunan 128 okulun tamamına ulaşarak, ihtiyaçlarını giderme noktasında desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Pamukkale Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılında da bin 250 lise öğrencisine 8 ay boyunca 90 TL, yine bin 250 ortaokul öğrencisine 8 ay boyunca aylık 70 TL eğitim desteği yapacak. Toplamda 2 bin 500 öğrenciye 1 milyon 600 bin TL eğitim desteği verilecek. Başvurular 14 Ağustos 2018 Salı günü başlayarak, 28 Eylül 2018 Cuma günü sona erecek. Başvurular, gerekli tüm evraklarla ve başvuru formuyla birlikte, Atatürk Caddesi’ndeki Pamukkale Belediyesi Ek Hizmet Binası Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak. Başvuru için gerekli olan başvuru formuna 14 Ağustos 2018 Salı gününden itibaren www.pamukkale.bel.tr adresinden ulaşılabilecek. Ancak internet kullanmayanlar da başvuru formlarını Pamukkale Belediyesi YSE bulunan ana hizmet binasından, Deliktaş ek hizmet binasından ve Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasından temin edebilecek.

“Belediye olarak eğitime destek olmaya devam edeceğiz”

Eğitim söz konusu olunca seferber olduklarını vurgulayan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “İlçe sınırlarımız içinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak için eğitim yardımı yapıyoruz. Eğitim desteği verdiğimiz öğrenci sayımız her yıl artıyor. Geçtiğimiz yıl eğitim desteği verdiğimiz öğrenci sayımız 2 bin 250 iken, bu yıl bu sayımızı 2 bin 500’e çıkarıp, maddi desteği de artırdık. 14 Ağustos-28 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak olan başvuruları belediyemizde bünyesinde oluşturulan heyet dikkatlice inceleyecek ve başvuru içinden en çok ihtiyacı olan 2500 ortaokul, lise öğrencimize eğitim desteği vereceğiz. Pamukkale Belediyesi olarak, geleceğimiz olan çocukların en iyi ortamlarda eğitim alarak tam donanımlı yetişmelerine olanak sağlamak için belediye olarak katkı sunmaya, destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.