Pamukkale Belediyesi, Ehtta Genel Kurulu'nda

Pamukkale Belediyesiı Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA) etkinlikleri kapsamında İspanya'da yapılan genel kurulda Türkiye'yi temsil ediyor.

Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği'ne geçtiğimiz yıl üye olan Pamukkale Belediyesi, bir heyetle İspanya'nın Ourense yapılan EHTTA'nın genel kurulunda Türkiye'yi temsil ediyor. Heyete başkanlık eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kurula katılma amaçlarının termal sağlık turizminde Türkiye'nin de yer aldığını Avrupa'ya göstermek olduğunu söyledi. Başkan Gürlesin, EHTTA'nın 2009 yılında kurulan ve tarihi ve termal özelliği olan kentler arasında ortaklık ağı oluşturmayı amaçlayan birlik olduğunu ifade etti. Birliğe üye olan Türkiye'den ilk belediye olduklarını belirten Başkan Gürlesin, “Türkiye'den belediye olarak ilk bizler üye olmuştuk. Şimdi de birliğin toplantısında ilimizi, ülkemizi temsil edeceğiz. Bizde bu anlamda Denizli'yi temsilen, dolayısıyla Türkiye'yi temsilen İspanya'nın Ourense şehrinde yapılacak olan toplantıya bizler katılacağız. Ülkemizi de en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Bir sonraki hedefimiz EHTTA'ya ilçemizde ev sahipliği yapmak”

“Amacımız, termal sağlık turizminde Türkiye'nin de bu platformda olduğunu Avrupa'ya göstermek” diyen Başkan Gürlesin, “Karahayıt'a 1 metre daha bisiklet yolu yokken, 15 km'lik bisiklet yolları, yürüyüş yolları yaparak, fiziki şartları daha iyi noktaya getirme gayreti içindeyiz. Avrupa'daki termal kentlerdeki iyi uygulamaları yerinde görmüş olacak, bilgi birikimi sağlayacağız. Zaman içinde Karahayıt'a ve Pamukkale ilçemize neler yapabiliriz diye bir araştırmamız olacak. Bu ilk toplantı ile yeni bir süreç başlayacağını düşünüyorum. Uzun vade de düşüncemizde, bir dahaki Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği toplantısına ilçemizde ev sahipliği yapmak. Birliğe üyeliğimiz, aynı zamanda hem ülkemiz üzerindeki bilgi kirliliğinin aşılması ve bununla beraber ülkemizin farklı bir yönünün tanıtımına ciddi bir katkı vermiş oluyoruz. Bu toplantılar Türkiye'yi tanıtmak için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yine şu anda dünyada yaklaşık beş yüz milyar dolara yakın termal sağlık turizminde bir pasta payı var. Bizde ilçe belediyesi olarak bu platformda, bizde varız diyerek, termal sağlık turizminde ki bu pastadan en yüksek payın alınması yönünde çalışmamız, hedeflerimiz var. Bu anlamda ben Karahayıt'ın önümüzdeki çok kısa bir zaman diliminde Türkiye'de bir numara, dünyada önce gelen merkezlerden birisi olmasını hedef koyuyoruz. Bundan dolayı EHTTA'ya üye olmamız bundan dolayı çok önemli” dedi.

Heyet ilk temasını gerçekleştirdi

Pamukkale Belediye Meclisi'nde alınan kararla Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin başkanlığındaki heyette Belediye Meclis Üyeleri Alparslan Albay, Yılmaz Doğan, Server Munis, Birim Müdürlerinden Yusuf Emeksiz, Selami Ün ile proje uzmanları Çağlar Akdağoğlu ve Tuğçe Karakan Duran'da yer alıyor. İspanya'ya ulaşan heyet ilk görüşmesini Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon'a ile yaptı.