Pamukkale Belediyesi engelleri birer birer kaldırıyor

Pamukkale Belediyesi'nin Pamukkale Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlediği ücretsiz İşaret Dili Kursu tamamlandı. 3 ay süren eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Pamukkale Belediyesi, sosyal belediyecilikte örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Pamukkale Halk eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen ve Pamukkale Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen işaret dili kursu çalışmaları tamamlandı. Temmuz ayında açılan ve 20 kişilik sınıf oluşturulan işaret dili kursu haftada 3 gün olmak üzere toplam 120 saatlik eğitimle gerçekleştirildi. Pamukkale Belediyesi'nin Atatürk Caddesi'ndeki ek hizmet binasında yapılan kursta katılımcılara işaret dili eğitimi verildi. Kurs sonunda düzenlenen sertifika törenine Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ile Pamukkale Belediyesi meclis üyesi ve aynı zamanda Denizli İşitme Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Çelebioğlu, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kaya, Türkay Gözlükaya ve kursiyerler katıldı. Sertifika almayı hak kazanan kursiyerlerin sertifikasını Başkan Gürlesin tarafından verildi.

“Engelli vatandaşlarımızın yanındayız”

Belediye olarak kuruldukları günden bu güne kadar engelli vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Gürlesin, “Biz engelliler konusunda önemli çalışmalara imza atıyoruz. İşitme, bedensel ve görme engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalara imza atıyoruz. Projelerimizi hayata geçirirken de engelliler konusunda tedbirleri de baştan alıyoruz. Engelli basketbol takımı kurduk. Engelliler günlerinde engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları dikkat çekmeye çalıştık. Ayrıca Pamukkale Belediyesi olarak vatandaşlarımıza işaret dili eğitimi verdik. Bu konuda yaşanan sıkıntıları azaltmak, işite engelli vatandaşlarımızla iletişim kuran insan sayınının artması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kursun mesai saatleri dışında olması katılımcıların eğitimlerini daha sağlıklı bir şekilde almasını da sağladı. Biz Pamukkale Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın engellerini kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kursa katılan ve sertifika almaya hak kazananları kutluyorum” dedi.