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28 Aralık 2016 11:05

Pamukkale Belediyesi Engellilerin yanında

Pamukkale Belediyesi Engellilerin yanında

28 Aralık 2016 11:05

Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde yaşayan engellilere, akülü ve tekerlekli sandalye, hasta yatağı, baston ve saat desteği verdi.
Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde ikamet eden engelli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana engellilere pozitif ayrımcılık yaparak, onların ihtiyaçları olan malzemeler Pamukkale Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Talepler inceleniyor
Pamukkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde yapılan başvurular inceleniyor. Bu araştırma sonunda ihtiyaç sahibi olan engellilere tekerlekli ve akülü sandalye, yürüme bastonu, konuşan saatin yanı sıra evde yatalak hastalara hasta yatağı temin ediliyor. Pamukkale Belediyesi, kurulduğu günden bu yana 24 kişiye tekerlekli sandalye, 13 kişiye akülü tekerlekli sandalye, 25 kişiye hasta yatağı, 19 görme engelliye yürüme bastonu, 2 kişiye ise yürüteç verdi. İhtiyaç sahibi olan vatandaşların taleplerini zaman zaman Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin kendisi teslim ederek karşılıyor.

Basketbol takımı kuruldu
2015 yılında kurulan Pamukkale Belediyesi Spor Kulübü’nün ilk branşını tekerlekli sandalye basketbol takımını kurarak aktif hale getirdi. 2014 yılında kurulan ilçe belediyeleri arasında ilk kurulan kulüplerden biri Pamukkale Belediyesi oldu. Pamukkale Belediye Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 2 sezondur Garanti Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele ediyor. Takımda 20’ye yakın sporcu yer alırken, Meryem Tan geçen sezon milli takıma kadar yükselme başarısını göstermişti. Ayrıca engelli milli sporculara da destek sağlanıyor.

“Engellilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz”
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kuruldukları günden bu yana engelli vatandaşlara pozitif ayırımcılık yaptıklarını belirterek, engelli vatandaşların topluma kazandırılması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını kaydetti. “Hepimiz engelli adayıyız” diyen Başkan Gürlesin, “Biz belediye olarak engelli vatandaşlara ayrı bir önem veriyoruz. Onların topluma kazandırılması konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bugüne kadar engelli vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa imkanlarımız dahilinde hepsini karşıladık. Engelli gençlerin spor yapmasına imkan sağlamak için spor kulübü kurduk. Burada tekerlekli sandalye basketbol takımımız var ve bu takım bölgesel ligde mücadele ediyor. Biz Pamukkale Belediyesi olarak her zaman engellilerimizin yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.



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