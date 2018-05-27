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27 Mayıs 2018 11:37

Pamukkale Belediyesi Gençlik Meclisi genel kurulu yapıldı

Denizli Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi seçimli birinci olağan genel kurulu yoğun bir katılımla yapıldı.

Pamukkale Belediyesi Gençlik Meclisi genel kurulu yapıldı

27 Mayıs 2018 11:37

225 delegenin oy kullandığı genel kurulda Cevat Serdar başkanlığa seçildi.


Pamukkale Belediyesi kurumsallaşma adına önemli işlere imza atmaya devam ediyor. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Seçimli Birinci Olağan Genel Kurulu Pamuk Kafe’de gerçekleşti. Genel kurulu Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Adnan Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Türkay Gözlükaya, delegeler ve misafirler katıldı. 15-35 yaş arasında gençlerin faaliyetlerde bulunduğu Gençlik Meclisi, gençlerin, katılımcılık, kalkınma, sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında, kent yönetimine aktif olarak katılmalarını hedefliyor. Gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almalarını sağlamak başta olmak üzere Pamukkale gençliğini ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek ve gençlerin kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak gibi görevleri bulunuyor.



“Kent Konseyi’nin kağıt üzerinde kalmaması için gençlerden proje bekliyoruz”


Genel kurulda bir konuşma yapan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Güresin, kentin yönetiminde bazı normların paylaşılması gerektiğini, bu anlamda öncelikle gençlik meclisini kurduklarını söyledi. Ardından da kadın meclisini ve daha sonra da engelli meclisini hayata geçirmeyi planladıklarını kaydeden Başkan Güresin, “Biz bu meclisi kurarken tek başımıza yola çıkmadık. Bir çok sivil toplum kuruluşu, muhtarlar ve ilgili kuruluşlarla yola çıktık. Pamukkale olarak Denizli’nin en büyük ilçesiyiz. Bu da bize büyük bir sorumluluk veriyor. Bir çok belediye Kent Konseyi’ni kurmakta tereddüt etti. Ama biz 4 yıllık bir belediye olmamıza bu meclisi oluşurduk. Bundan dolayı kent konseyini önemsiyoruz ve burada bize büyük bir sorumluluk düşüyor. Buradan hatırlatmak isterim ki biz Kent Konseyi’nin kağıt üzerinde kalmaması için gençlerden proje bekliyoruz” dedi.


Konuşmanın ardından seçime geçildi. 225 delegenin oy kullandığı seçimde Cevat Serdar Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı oldu.




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