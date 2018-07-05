İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT’nin geçtiğimiz aylarda yaptığı ’çocuk parklarına kamera konulsun’ çağrısına Pamukkale Belediyesi hayata geçirdiği proje ile destek verdi.

Kurulduğu 2014 yılından bu yana halkın sağlığı, güvenliği ve rahatı için çalışmalarını aralıksız sürdüren Pamukkale Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak projelere de imza atıyor. İlk yıldan bu yana 68 mahallede 600’e yakın şehir polia kamerası montajı yapılarak, ilçenin genel güvenliği sağlanmış oldu. Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki tüm kameraların hizmete girmesinden sonra önemli bir adım daha attı. Pamukkale ilçe sınırları içinde sayıları 400’ü bulan parklar daha güvenli hale gelecek. Üzerinde bir süredir çalışmaları devam eden proje çerçevesinde ilçedeki parklara dikilecek özel bir direk, çok amaçlı olarak dizayn edilecek. Buna göre led lambalarla ışık oranı daha da artarken, parklarda kör noktalar en aza indirgenecek. Aynı zamanda güvenlik kameraları da bu direkte yer alacak. Enerji tasarrufu anlamında ise güneş enerjisi panelleri ile gerekli olan elektrik elde edilecek. Deneme amaçlı direk kurulurken, yapılacak olan incelemenin ardından projenin önümüzdeki aylarda hayata geçirilmesi sağlanacak. Öncelik ve yoğunluk sırasına göre parklar Pamukkale’de artık daha güvenli olacak.

"İstenmeyen olayların önüne geçilmiş olacak"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 2014 yılından bu yana ülkeye örnek projelere imza atıldığını ve bunlara her geçen gün yenilerinin eklendiğini ifade etti. "Halkımızın güvenliği bizim için önemli" diyen Başkan Gürlesin, "Biz bu konuda ilke imza atarak 68 mahallemizin tamamına 600’e yakın güvenlik kamerası yerleştirdik. Bu kameralar yüz tanıma ve plaka okuma özelliğine sahip. Bu MOBESE kameraları sayesinde ilçemizdeki olay ve faili meçhul olayların sayısında çok önemli azalmalar var. Bu çalışmanın diğer aşaması ise parklarımızla ilgili. Biz geçen birkaç aydır parkların ışıklandırılması ve kameralarla güvenli hale gelmesi için çalışma yürütüyoruz. Bu çerçevede parkların daha fazla ışıkla karanlık noktaların ortadan kaldırılması ve 24 saat boyunca kameralarla izlenmesi sağlanacak. Böylece istenmeyen olayların önüne geçilmiş olacak. Parklarımız çağımızın en önemli sorunlarından olan madde bağımlılarının mekanları olmasını da engellemiş olacağız. Bu projeyi önce birkaç parkta deneyeceğiz. Eksikleri varsa giderdikten sonra tüm ilçemizdeki belediyemize ait olan 400’e yakın parkta uygulayacağız. Tüm çabamız halkımızın güven içinde yaşadığı bir Pamukkale ilçesi oluşturmak" dedi.

Başkan Gürlesin, ayrıca son günlerde ortadan kaybolan ve cansız bedenlerine ulaşılan çocukların üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Bu canice olaylarda çocuklarımızın hayatlarını kaybetmesine neden olan kişileri lanetle kınıyorum. Umarım bu tür olaylar tekrar yaşanmaz" diye konuştu.