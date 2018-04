Pamukkale Belediyesi ile TÜGVA halı saha turnuvası başlattı

Pamukkale Belediye ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliği ile liselerarası halı saha turnuvası başlatıldı.

Pamukkale ilçe sınırları içerisinde birçok halı saha ve spor kompleksi yapan Pamukkale Belediyesi, hem bu yapılan halı sahaların gençler arasında daha aktif şekilde kullanılması hem de vatandaşlarımızı spora yönlendirmek amacıyla halı saha turnuvaları düzenleyerek farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Geleneksel olarak, İlkbahar ve Sonbahar olmak üzere yılda iki kez Futbol Şöleni düzenleyen Pamukkale Belediyesi, TÜGVA işbirliği ile yepyeni bir halı saha turnuvasına destek veriyor.

Pamukkale Belediyesi ve TÜGVA) işbirliği bu yıl ilki düzenlenecek olan Liselerarası Halı Saha Turnuvası, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve TÜGVA Denizli İl Temsilcisi Fatih Gün’ün birlikte yaptığı başlama vuruşuyla start aldı. Pamukkale Belediyesi’nin desteklediği, Denizli’deki 14 lisenin katıldığı ve iki hafta süresince eleme usulü gerçekleşecek olan turnuvada dereceye giren takımlara çeşitli ödüller verilecek. Şampiyon olan takıma 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL hediye çekleri verilecek.

“Biz her spor branşını önemsiyoruz”

Pamukkale Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Belediye olarak ilçemizde birçok halı saha yaptık. Tabi bunların kullanılması gerekiyor. Biz spor ve sporcunun yanındayız sloganıyla hareket ederek, gençlerimize verdiğimiz önemi gösterme gayretindeyiz. Hem yapılan halı sahaların daha aktif kullanılması hem de gençlerimizin spora teşvik edilmesi anlamında yeni bir halı saha turnuvasına başlıyoruz. Bilindiği gibi, belediyemiz olarak her yıl ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki defa futbol şöleni düzenliyoruz. Şu anda da 7. Futbol Şöleni devam ediyor. Bu yeni halı saha turnuvamızı da liseler arası yapıyoruz. Burada amacımız spora, futbola dikkat çekmek. Biz her spor branşını önemsiyoruz. Ama yaptığımız halı sahaların da kullanılması gerekiyor. Sadece biz yaptık, sonra da kenarda dursun diyemeyiz. Bu nedenle de halı saha turnuvalarını önemsiyoruz. Bu turnuvanın TÜGVA işbirliği yapmak da ayrıca önemli. Gençlere önem veren bir vakfımız. Biz de onların her zaman yanındayız. Ben Tüm takımlarımıza başarılar diliyor, centilmence geçen bir turnuva diliyorum” dedi.