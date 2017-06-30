Pamukkale Belediyesi İngilizce kursları

Pamukkale Belediyesi ve Denizli Gençlik Merkezi ortaklığında Ücretsiz İngilizce Konuşma Kursları yaz dönemi başvuruları 3 Temmuz 2017 tarihinde sona eriyor. Pamukkale Belediyesi Denizli’deki tek akredite kuruluş olarak, Avrupa Gönüllü Hizmeti Akreditasyonu kapsamında yürütmekte olduğu ‘Pamukkale’de Gönüllülük Hareketi’ adlı proje çerçevesinde Sosyal Farkındalık Eğitimleri ve Ücretsiz İngilizce Konuşma Kursları, Denizli’de yaşayan tüm 16-25 yaş arasındaki gençleri kapsıyor. Proje kapsamında İspanya, Romanya ve İtalya’dan çeşitli dönemlerde gelecek olan gönüllü eğitmenler Denizlili gençlere İngilizce konuşma ve kültür dersleri verecek. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 16 yaş altı gençlerin başvurularının telefonla yapılabileceğini ancak diğer yaş gruplarının başvurularının Pamukkale Belediyesi’nin resmi web sayfası olan www.pamukkale.bel.tr adresinde bulunan formu doldurmaları gerektiğini bildirdi. Başkan Gürlesin, Belediye olarak hayata geçirdikleri projelerin günü birlik olmadığını, gerçekleştirdikleri çalışmalarda topluma kalıcı faydalar katabiliyor olmasına dikkat ettiklerini ifade ederek, “Pamukkale Belediyesi olarak, eğitimde, sağlıkta, emniyette ve sosyal belediyecilikte öncü bir belediyeyiz. Projelerimizle eğitime ve özellikle gençliğe büyük önem vermekteyiz. Ücretsiz İngilizce Konuşma Kurslarımızla da büyük bir farklılık yarattığımızı görmekteyiz. Sadece ilçe sınırlarımızda değil Denizli ilinde yaşayan tüm gençlerimize yönelik hazırladığımız kursların, 4.dönemini gerçekleştireceğiz. Gençlerimizin ilgisinin yoğunluğu ve kurs sonlarında gençlerimizden hem okul hem de iş hayatında faydasını gördüklerine dair geri dönüşler almamız ile de projemizin amacına ulaştığını görmekteyiz. Yaz dönemi kurslarımıza tüm gençlerimizi katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, İngilizce Konuşma Kursları’nın hafta içi Pamukkale Belediyesi Atatürk Caddesi’nde ki Ek Hizmet Binasında, hafta sonu ise Denizli Gençlik Merkezinde yapılacağını belirterek, konuşma kurslarının yanı sıra kültürel etkinlikler kapsamında tiyatral eğitimler de gerçekleştirileceğini söyledi.

Kurslara ücretsiz katılım için başvuru yapacakların www.pamukkale.bel.tr adresinde bulunan formu en geç 03 Temmuz 2017 12.00’a kadar doldurması gerekmekte ve ayrıca 16 yaş altı grupları başvurularını 444 9 220 / 1196 numaralı telefondan yapılabilecek.