Pamukkale Belediyesi kent konseyi büyüyor

Bu yılın Mayıs ayında Gençlik Meclisi'ni kuran konseyde şimdi de Engelliler Meclisi kuruldu. 80 kişinin katıldığı seçimli birinci genel kurulda İsmail Balaban başkan seçildi.

Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen Kent Konseyi Engelliler Meclisi Seçimli Birinci Genel Kurulu'na Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Kent Konseyi Başkanı Adnan Kaya, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, Gençlik Meclisi Başkanı Cevat Serdar, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu Üyeleri, engelli dernekleri temsilcileri ve kurumsal temsilciler katıldı. 2017 yılının Kasım ayında Başkan Gürlesin'in girişimleri ile kurulan Kent Konseyi, kendi içinde tüm organlarını birer birer tamamlamaya devam ediyor. 2018 yılının Mayıs ayında Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin seçilmesinin ardından, Engelliler Meclisi'nde seçimli birinci genel kurulu gerçekleştirildi. Kent Konseyi'nin en önemli organlarından olacak olan Engeliler Meclisi'nin seçimli birinci genel kurulunda Başkan İsmail Balaban oldu. Yürütme Kurulu üyeliklerine de, Gülsüm Aydoğan, Zeynep Yeğen, Tolga Budak, Mehmet Karaalp, Muhammet Ali Yılmaz, Murat Turan, Berna Büşra Tunç, Metehan Kahveci, Mustafa Acar, Sercan Aydın seçildi.

“Engellilere önem veriyoruz”

Başkan Gürlesin, Engelliler Meclisi'nin amacının engellilerin katılımcılık, kalkınma ve kent yönetimine aktif olarak katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi. Belediye olarak engelliler noktasında has olduklarını ve bunu sadece dilde değil icraatlarıyla da ortaya koyduklarını aktaran Başkan Gürlesen, “Engelliler Meclisimiz bunun en güzel göstergesidir. Biliyorsunuz göreve gelir gelmez bir yıl sonra engelli basketbol takımımızı kurduk. Daha sonra engelli sporcularımıza katkı vermeye devam ettik, ediyoruz. Malum son dönemde de yine birçok belediyenin yapamadığı Kent Konseyi'ni kurduk. Daha sonra Gençlik Meclisimizi oluşturduk. Bugün itibariyle Engelliler Meclisimizi kurmuş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreç kadın meclisinin hayata geçmesi. Etap etap bu konuları tamamlamış olacağız” dedi. İyi niyet ve samimiyetle yapılan her işin güzel karşılığı olduğunu söyleyen Başkan Gürlesin, “Biz farklıyız. Bu farkı da yapacak olduğumuz çalışmalarla projelerle göstereceğimizi düşünüyorum. Sizlerden de engellilerimize yönelik güzel projeler beklediğimi tekrardan hatırlatmak isterim. Sürecin hayırlı olmasını diliyor, başkanımıza ve yürütme kuruluna başarılar diliyorum. Güzel başarılara imza atmanızı temenni ediyorum” dedi.