Pamukkale Belediyesi mini devlet hastanesi kurdu

Mini bir devlet hastanesi gibi tasarlanan poliklinik, aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde Haziran ayında hizmete giren poliklinik, fiziksel yapısı, donanımı ve personeli ile büyük kamu hastaneleri ve özel hastane konforunu aratmayacak şekilde hizmet veriyor. Yürüyen merdivenlerin dahi düşünüldüğü poliklinikte vatandaşlar, devlet hastaneleri ve özel hastaneler yerine semt polikliniğini tercih ederek emar, röntgen, tomografi gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, sağlığın hayatın en başında geldiğini belirterek, "Malumunuz her şeyin başı sağlık. Sağlığınız varsa hayatın bir anlamı var, hayatın bir tadı var. Sağlığınız varsa diyelim koskoca bir mahalle veya sağlığınız yoksa koskoca bir mahalle sizin olsa hiçbir anlamı var mı? Yok. Denizli sizin olsa anlamı var mı? Yine yok. Türkiye sizin olsa yine bir anlamı yok yine sağlıklı yaşamınız yoksa. Bunun için ağzının tadı yoksa ağrıdan sızıdan duramıyorsanız. Tabi biz buradan yola çıkarak sıradan olan bilindik bir belediyeciliğin dışına çıkmak istiyorum ben. Pamukkale Belediye Başkanı olarak bizden normalde biliyorsunuz turizm ile anılan bir ilçe başkanıyım. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) dünya listesinde yer alan Pamukkalemiz var, termal sağlık turizminde hemen yanı başında olan Karahayıt Mahallemiz var. Ama önemli olan bunların hepsini el ele götürmektir. Bu anlamda da sağlığın da hayatın en başında geldiği için biz de bu konuda sağlık yatırımında önemli bir tesise imza atalım istedik" dedi.

"Denizli Devlet Hastanesinde olan ne varsa burada tamamı var"

Poliklinikte günlük 2 bin kişinin hizmet aldığını ifade eden Başkan Gürlesin, açıklamalarına şöyle devam etti:

"5-6 milyonluk bir yatırım planladık. Arsası Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından verildi. Binanın yapımını da ilçe Belediye Başkanı olarak ve kurucu bir ilçe belediye başkanı olarak bunun yapımını ben üstleniyorum dedim. Başladığımız rakam 5-6 milyon ama sonradan tabi bu fizibiliteleri daha da detaylandırdığımızda bu bölgenin gerçekten yapıldığında ne kadar büyük yapılırsa bunun hizmet verirken gerçekten birçok insanın hayır duasının alınacağına birçok vatandaşımızın hem şehrimizin sağlığına kavuşmasına şifa kaynağı olacağına aracı olacağına inandığımız için projeyi büyüterek burada 10 bin metrekare 9 bin 775 metrekare kapalı alanı olan 2 kat bodrumu 1 kat zemin katı var. Bu katların üzerinde ilave 3 kat daha olarak toplamda 7 kattan oluşan 10 bin metrekareye yakın bir kapalı alanı olan mini bir devlet hastanesi yaptığımızı iddia ediyoruz. Şöyle ki aynı anda 20 tane poliklinik verilebiliyor ve günlük 2 bin kişinin burada poliklinik alması planlandı. Devlet hastanesinden farkı sadece yatak olmaması. Ama bunun dışında emarıyla, tomografisiyle, röntgeniyle, laboratuvarlarıyla yani Denizli Devlet Hastanesinde olan ne varsa burada tamamı var sadece yatak dışında hatta ilave artıları var. Yürüyen merdivenine kadar konuldu. Bir özel hastanede bile yok."

"Türkiye’de bir ilki başardık"

Başkan Gürlesin, poliklinik ile Türkiye’de bir ilki başardıklarını vurgulayarak, "Amaç burada algıyı, gerçekten insana değer verildiğinin ön plana çıkarılmasıydı. Türkiye’de biz bir ilki başardık bunun altını özellikle çiziyorum. Türkiye’de ilk defa böyle çok detaylı donanımlı ve ilçe belediyesinin hele hele 4 yaşında bir ilçe belediyesinin yapmış olduğu olağanüstü şaheser olarak düşünüyorum. Pamukkale Belediyesi olarak burada bu yatırımın toplam maliyeti şunu özellikle söylemek istiyorum 36-37 milyon arsa bedelinin dışında Pamukkale Belediyesinin yapmış olduğu yatırıma ayırdığı para bütçesel anlamda 21 milyon. Sağlık Bakanlığının cihaz anlamında koymuş olduğu rakam da 10-11 milyon civarı olduğu tahmin edilmekte. Toplamda da 37 milyon" diye konuştu.