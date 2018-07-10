Pamukkale Belediyesi vatandaşların pazaryeri talebini yerine getirdi

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Tekke ve Gökpınar Mahalleri sakinlerinin kapalı pazar yeri talebini de yerinde getirdi. Tekke ve Gökpınar mahallerinin birleştiği alanda 350 metrekare alana inşa edilen Gökpınar-Tekke Kapalı Pazar Yeri’nde sona yaklaşıldı. Sadece bu iki mahalle değil bölgedeki diğer mahallelerde yaşayan vatandaşlara da hizmet verecek olan pazar yerinde çevre düzenlemeleri ile tuvaletler ve mescit çalışmaları ise devam ediyor. Yaklaşık 1 ay sonra pazar yeri hizmete girmiş olacak. Haftada 1 gün pazar kurulacak olan tesis düğün, mevlit ve asker ağırlama gibi törenlere de ev sahipliği yapacak. Gökpınar-Tekke Kapalı Pazaryeri’nin maliyeti yaklaşık 350 bin lira.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ilçede yer alan 68 mahallenin tamamına hizmet götürmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını hatırlatarak, “Gökpınar ve Tekke mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın pazar yeri konusunda talepleri oldu. Neler yapılabilir diye araştırma yaptıktan sonra bu hizmetin gerekli olduğu ve halkımız kolaylık sağlayacağı anlaşıldı. Kısa sürede hemen çalışmalara başladık. Taban alanı 350 metrekare olan kapalı pazaryerimizde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Çevre düzenlemeleri ile birlikte mescit ve tuvaletlerin inşası da tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız alışverişlerini sağlıklı bir şekilde yapabilecekler. Biz her şeyin en iyisine layık olan Pamukkaleli vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.