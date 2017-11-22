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22 Kasım 2017 14:52

Pamukkale Belediyesi vezneleri hafta sonunda açık olacak

Pamukkale Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım’da sona ereceğini duyurdu.

Pamukkale Belediyesi vezneleri hafta sonunda açık olacak

22 Kasım 2017 14:52


Pamukkale Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini yapmalarını sağlamak için veznelerin hafta sonunda açık olacağı duyurdu.


Belediyeden yapılan açıklamada, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’nin ikinci taksit ödemeleri için, vatandaşların hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE kavşağındaki belediye ana binasında yer alan veznelerin yanı sıra kolay ulaşımla ödemelerinin yapabilmesi amacıyla Atatürk Caddesi’ndeki ve Deliktaş’taki ek binalarda bulunan veznelerden de ödemelerini yapabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, gezici vezne de rutin çalışmalarına devam edeceği ve vatandaşların bu ödeme yeri seçeneklerinin yanı sıra belediyenin resmi web sitesinden ve bankaların şubelerinden yapılabileceği bildirildi.


Ödemelerin son günlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle Pamukkale Belediyesi vezneleri 25 Kasım Cumartesi ve 26 Kasım Pazar günleri de 09.00-16.30 saatleri arasında da hizmet vermeye devam edecek.




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