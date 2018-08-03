Pamukkale Belediyesi yeni meclis binasında ilk toplantısını yaptı

Yeni meclisin ilk toplantısında öğrencilere sevindirici haber çıkarken, Başkan Gürlesin, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencilere bu yıl bir milyon 600 bin TL’lik eğitim yardımının yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Pamukkale Belediyesi, büyükşehir Kanunu’yla 2014 yılında kurulmasının ardından geçen 52 aylık süre sonunda, yepyeni, modern, doğa dostu olduğunu gösteren, birçok güzel ve özel özelliği ile dikkat çeken Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu’na kavuştu. Belediye kurulmadan önceki dönemde, İl Özel İdare YSE binası bakım atölyesi olarak kullanılan alan, Pamukkale Belediyesi kurulduktan sonra Fen İşleri Müdürlüğünün deposu olarak hizmet verdi.

Pamukkale Belediyesinin ana hizmet bina alanında bulunan yapının inşasına Mayıs ayının ortalarında başlanmıştı. Yeni meclis salonu bin metrekarelik kapalı alanda, toplam 2 milyon 400 bin TL’lik maliyetle, 72 günlük gibi kısa bir sürede yapılarak hizmete açıldı. Salonda, meclis üyeleri için 60 kişilik, başkan yardımcıları, birim müdürleri, basın için 30 kişilik oturma alanları mevcut. İçerisinde, meclis salonu, sergi ve fuaye alanı, parti grup toplantıları için odalar, mutfak, bay-bayan-engelli tuvaletleri bulunuyor. Toplantıları vatandaşların anlaşılır bir şekilde takip edebilmeleri için 12 metrekarelik led ekranla birlikte, yan duvarlarda 4 metrekarelik 2 adet led ekran bulunuyor. 2 adet harekete duyarlı kamera ile birlikte delege masalarına kartlı oylama butonları, söz isteme butonları ve mikrofonlu delege sistemleri montajı yapıldı. Meclis Salonunda akustik duvar panelleri kullanılarak daha net, doğal bir ses ortamı yakalanması sağlandı. Sistemin sürdürülebilir olması için özellikle ses, delege sistemi ve yüzde 100 temiz hava dönüşümlü havalandırma ve klima sistemi bulunuyor. Bunlarla birlikte, tavanlarda göçmen kuşların doğal yuvalarına dokunulmadı.

"Aile sayısının biraz daha arttırılmasının daha doğru olacağını düşündük"

Pamukkale Belediye Meclis Salonu’ndaki ilk toplantıda Pamukkale sınırları içerisinde yaşayan öğrencileri sevindiren karar alındı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da lise ve ortaokul öğrencilerine eğitim yardımı yapacak olan Pamukkale Belediyesi, yeni salondaki ilk toplantısında 2018-2019 eğitim yardımı miktarını ve öğrenci sayısını belirledi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kararın tüm öğrencilere hayırlı olmasını diledi. Yardımdan faydalanacak olan aile sayılarında artış yapılacağını belirten Başkan Gürlesin, bu sene yapılacak yardımların miktarına da değinerek şunları söyledi:

"Burada önceliğimiz, rakamların daha yüksek olmasını arzu ediyoruz ama başvuru sayılarına bakıyoruz ki, ilçemiz sınırları içerisinde talep eden, bu konuda eğitim yardımı almak isteyen ailelerin rakamsal sayılarına baktığımızda aile sayısının biraz daha arttırılmasının daha doğru olacağını düşündük. Geçen sene bütçeden çıkan 1 milyon 362 bin TL, önümüzdeki yıl 1 milyon 600 bin TL olarak öngörmekteyiz."

2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı yapılacak

Pamukkale Belediye Meclisi’nin aldığı kararla, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi bin 250 ortaokul ve bin 250 lise öğrencisi olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı verecek. 8 aylık eğitim-öğretim döneminde, bin 250 lise öğrencisine aylık 90 TL bin 250 ortaokul öğrencisine aylık 70 TL süreli eğitim yardımı yapılacak. Başvurularla ilgili bilgilerin, belediyenin sosyal medya hesaplarından ve www.pamukkale.bel.tr adresinden duyurulacağı belirtildi.

"Pamukkale Belediyesi, Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği’nin genel kuruluna katılacak"

Diğer yandan, toplantıda Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği’ne alınan Pamukkale Belediyesinin, İspanya’nın Ourense kentinde 3-5 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği’nin genel kuruluna katılacağı açıklandı. Gürlesin başkanlığındaki heyette Belediye Meclis Üyeleri Alparslan Albay, Yılmaz Doğan, Server Munis, Birim Müdürlerinden Yusuf Emeksiz, Selami Ün ile proje uzmanları Çağlar Akdağoğllu ve Yuğçe Karakan Duran yer alacak.