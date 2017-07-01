Pamukkale Belediyesi’nde imar değişikliği mesaisi

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği geçici maddelerinin 30 Haziran’da sona erecek olması ve Yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 1 Temmuz tarihiyle birlikte hayata geçecek olması nedeniyle Pamukkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yoğunluğa sebep olmuştu. Yeni yasanın yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı kararla belirli mahalleler de sona erecek olan minimum net 60 metrekarenin altında yapılmayacak olan bağımsız bölüm şartından faydalanmak isteyen vatandaşlar Pamukkale Belediyesi İmar İşleri Bölümüne akın etti.

Bu konu çalışmalar kapsamında Pamukkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli gece gündüz demeden çalışma mesaisi yaptı. Ramazan Bayramı’nın 2. ve 3. günü de dahil olmak üzere gece saat 23.30’a kadar mesai yaptı. Personel, vatandaşlarla ilgilenerek sorunlarını çözmeye çalıştı. Yönetmelik değişikliği sebebiyle yoğun inşaat proje başvurusu olurken bu süreçte 600’e yakın proje incelendi.

“Personelimize teşekkür ederim”

Yoğun bir tempoda gündüzü gece ile birleştirerek vatandaşların mağduriyetinin önüne geçen personelleri ziyaret eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada çalışan herkesin tek amacının halka hizmet olduğunu söyleyen Başkan Gürlesin, "Bu değişiklik bir çok vatandaşımız için çok önemliydi. Biz de gerekli önlemleri alarak Ramazan Bayramı olmasına rağmen büyük bir özveriyle çalışan tüm personellerimize teşekkür ederim. Hemen her akşam mesailer gece yarısına kadar devam etti. Bizim amacımız Pamukkale halkının mutluluğunu sağlamak. Bunun için her çalışanımızın amacı da bu. Bu dönemde gece gündüz fedakârca çalışan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Halkamızın imar konusundaki taleplerini mesai saati gözetmeden karşılanması bizim için önemli idi. Vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışmalarımız devam edecek" dedi.