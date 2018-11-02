Pamukkale Belediyesi'nden 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı

Belediye tarafından bu yıl 2 bin 500 öğrenciye eğitim yardımı verileceği bildirildi.

Pamukkale Belediyesi, ilçede bulunan 128 okula yardımlarını sürdürüyor. Okullara spor ve kırtasiye malzemesi başta olmak üzere öğrenciler için her alanda çalışmalarını sürdüren Pamukkale Belediyesi, her yıl yaptığı eğitim yardımlarına bu yıl da devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 14 Ağustos'ta başlattıkları eğitim yardımı başvurularının 5 Ekim'de sonlandırdıklarını ve başvuran öğrencilerden belirlenen kriterlere uygunluğu kontrol edilen 2 bin 500 öğrencinin eğitim yardımı almaya hak kazandığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl 2 bin 250 olan sayıyı bu sene 2 bin 500'e çıkarıp öğrencilere verdikleri maddi desteği arttırdıklarını belerten Başkan Gürlesin, 2018-2019 eğitim öğretim yılında da bin 250 lise öğrencisine 8 ay boyunca 90 TL, yine bin 250 ortaokul öğrencisine 8 ay boyunca aylık 70 TL eğitim desteği yapacağız. Toplamda 2 bin 500 öğrenciye 1 milyon 600 bin TL eğitim desteği vereceğiz. Pamukkale Belediyesi olarak, geleceğimiz olan çocukların en iyi ortamlarda eğitim alarak, tam donanımlı yetişmelerine olanak sağlamak için belediye olarak katkı sunmaya, destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Gürlesin, eğitim yardımı sonuç bilgisinin hak sahibi öğrencilerin cep telefonu numaralarına mesaj yoluyla iletileceğini ve başvuru yapan herkesin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile belediyenin resmi internet sitesinden adresinden sorgulama yapabileceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, eğitim yardımı almaya kazanan öğrencilerin herhangi bir banka şubesinden öğrenci adına açılan hesap IBAN numarasının yazılı olduğu dekont ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisini 7 Kasım 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, 15 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi Ek Hizmet Binası 2.Kat'ta bulunan Pamukkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerektiği belirtildi.