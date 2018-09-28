Pamukkale Belediyesinden 80 milyon TL'lik dev üst yapı yatırımı

Pamukkale Belediyesi tarafından 2017 yılının Kasım ayında İncilipınar, Deliktaş ve Fatih mahallelerinde başlatılan üst yapı çalışmaları etap etap vatandaşı mağdur etmeden devam ediyor. Şehir merkezinde Denizliler'in ulaşım noktasında en sık kullandığı cadde ve sokaklar da öncelikli olarak tamamlanarak halkın hizmetine sunuluyor. Başkan Gürlesin, Pamukkale'nin merkez ilçe olması konumuyla tüm Denizli halkının ulaşım ağında önemli yer tutan cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başkan Gürlesin, İncilipınar, Deliktaş ve Fatih mahallelerinde devam eden üst yapı çalışmalarının muhtarlar aracılığıyla vatandaşların düzenli olarak bilgilendirilerek, etap etap devam ettiğini ifade etti.

"68 mahallenin her noktasında hizmet vermeye çalışıyoruz"

Başkan Gürlesin, Pamukkale Belediyesi olarak ilçenin 68 mahallesinin her noktasında en kaliteli hizmeti vermek için çaba gösterdiklerini ifade etti. Başkan Gürlesin konuşmasında şunları söyledi:

"Pamukkale Belediyesi olarak, üst cephe çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alt yapısı biten 4 mahallemizdeki üst yapı çalışmalarının artık sonuna yaklaştık. Bizim bölgemizde İncilipınar, Cumhuriyet, Deliktaş ve Fatih Mahallelerinde üst yapı çalışmaları yapılması gerekiyordu. Bunların da bir plan program dahilinde etap etap yapılması planlanmıştı. Bundan yaklaşık 1 yıl önce başlayan çalışmalarımızın şu anda sonuna gelmiş vaziyetteyiz ve planlanan bu çalışmalarımızın ihale süreci daha sonra yer tesliminden sonra kısa bir zamanda da bu çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Özellikle şunu söylemek istiyorum, Pamukkale ilçesi turizm ile anılan bir ilçe belediyesi olarak ve yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen 68 mahallenin her noktasında hizmet vermeye çalışıyoruz. Alt yapısı biten yerlerde özellikle bu konuda hassasiyetimiz bir an önce vatandaşımızın mağdur olmaması anlamında, tozdan, çamurdan kurtulması gerekiyordu. Bu anlamda da önceliğimiz altyapı biter bitmez hemen daha önce planlamış olduğunuz bu çalışmalarımıza hayata geçirme oldu. Toplamda 80 milyon maliyeti olan ve ortalama 8 ay ile 10 ay arasında bitirilmesi planlanan bu 4 mahallemizin üst yapı çalışmaları kalitesiyle hızlı bir çalışma temposuyla hayata geçecek."