Pamukkale Belediyesi'nden Akıllı Bisiklet Uygulaması

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kent içi ulaşımı kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemine alternatif olacak ara imkânlar oluşturacak Akıllı Bisiklet Uygulaması'nın hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. İlk etapta 8 bölgede bisiklet istasyonu kurulumunun yapıldığını belirten Gürlesin, “İlçemizde halkın spora yönlendirilmesi adına bir çok projeyi hayata geçirdik. Bunların içinde bisiklet yolları da var. Şimdi de bu projelerimize entegre olacak Akıllı Bisiklet Uygulamasını başlatıyoruz. Yine Denizli'de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Akıllı Bisiklet Uygulamasını Pamukkale Belediyesi sınırları içinde ilk etapta 8 bölgede oluşturulacak. Her istasyon 12 bisiklet kapasiteli olup bunların 8'i bisiklet ile dolu 4'ü boş park yerinden oluşacak. 64 adet akıllı bisiklet ve 96 adet park yeri olacak. Türkiye'de 5-6 şehirde olan bu uygulamayı Denizli'de ilk defa Pamukkale Belediyesi olarak biz uygulayacağız. Şu an için istasyonlarımızın bölgelerimize montajı yapılıyor. Projemiz en kısa sürede tamamlayarak, bisikletlerimiz istasyonlarımızda yerini alacak ve uygulamamızı başlatacağız. Akıllı Bisiklet Uygulamamız ile halkımızın yoğun iş hayatından kalan zamanlarını sporla doldurmaları için alternatif bir seçenek sunmak istedik” dedi.