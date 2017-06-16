Pamukkale Belediyesi’nden Akköy’de 2 bin kişilik iftar

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Mübarek Ramazan ayında vatandaşlarımızla birlikte bir sofrada buluşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Mübarek Ramazan ayının manevi atmosferini dolu dolu yaşayan Pamukkale Belediyesi, her akşam farklı yerlerde vatandaşlarla iftar sofralarında buluşuyor. Pamukkale Belediyesi tarafından, Akköy Kapalı Pazaryeri’nde verilen yaklaşık 2 bin kişilik iftara, Akköy ve çevre mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. İftara Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Başkan Yardımcısı Adnan Kaya, Ak Parti Pamukkale İlçe Başkanı Hasan Aracı, Ak Parti Pamukkale İlçe Kadın Kolları Başkanı Halise Akar katıldı. İftara katılan tüm vatandaşlarla tek tek ilgilenerek hal hatırlarını soran Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’e halkın ilgisi de büyük oldu. Ezanın okunması ile birlikte duaların ardından yaklaşık 2 bin kişi bir sofrada oruçlarını açtılar.

“Geldiğiniz için teşekkür ederim”

“Rahmet ayı, bereket ayı, paylaşım ayı olan on bir ayın sultanı Ramazan Ayı’nda Akköy Mahallesi’nde vatandaşlarımızla bir araya gelmek istedik” diyen Başkan Gürlesin, “Vatandaşlarımızla, hemşerimizle bu mübarek ayda el ele, hep bir arada bulunmak bizler için büyük bir mutluluk ve onur olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu on bir ayın sultanı olan ramazan ayında insanımızla aynı sofrada buluşmak bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Dinimizin gereği de bu sofraları paylaşmak gerekiyor. Bugün burada sadece Akköy’den değil Haytabey’den Karahayıt’tan diğer çevre mahallelerimizden gelen birçok vatandaşımız var. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Gönüllere girmek için uğraşıyoruz”

Akköy sakinlerine mahallelerinde devam eden ve ileriki dönemlerde gerçekleştirilecek olan projeler hakkında bilgiler veren Başkan Gürlesin, “Alanımız çok geniş ama önemli olan samimiyettir, dertlenmektir. Bizde sizlerin sıkıntılarını, yaşam kalitesini daha iyi bir noktaya getirmek için Akköy’de Karahayıt’ta Pamukkale’de bu bölgede olan ve şehir merkezimizde bütün mahallerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz bu kapalı pazar yerinin açılışında bir sözümüz vardı. Akköy’ün girişinin modern bir görünüme kavuşması gibi hayallerimiz, hedeflerimiz var. DESKİ çalışmasını bitirirse haftaya Akköy’ün ana caddesini sıcak asfaltını atacağız. Bitimiyle de asfaltıyla, çizgileri ile mükemmel bir hale getirmiş olacağız. Öncelikle meydana kadar olacak ama bunu daha sonra Karahayıt’la da buluşturmak istiyoruz. Sadece asfalt ve kaldırım olarak düşünmeyin. Karahayıt’ta yaptığımız bisiklet yolları burada da olacak. Bu bölgenin bir bütün olduğunu sizlere hissettirmek istiyoruz. İnşallah 6 ay - 1 yıl sonra Akköy çok farklı olacak. Biz eserlerimizle konuşmak istiyoruz” dedi.

Başkan Gürlesin, Teravih Namazı’nı Akköy’de kıldı. Gürlesin, teravih sonrası da mahalle sakinleri ile uzun süre sohbet etti.