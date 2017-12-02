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02 Aralık 2017 19:06

Pamukkale Belediyesinden "Asr-ı Saadet Gençliği" sohbeti

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Toplulukları tarafından Mevlid-i Nebi haftası kapsamında “Asr-ı Saadet Gençliği” programı düzenlendi.

Pamukkale Belediyesinden

02 Aralık 2017 19:06


Pamukkale Belediyesi’nin destek verdiği ve PAÜ öğrenci Toplulukları tarafından düzenlenen “Asr-ı Saadet Gençliği” programı yapıldı. PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sohbet programına ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu katıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ile birlikte programı PAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Öz, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcıları, çok sayıda öğrenci ve Denizlili vatandaş katıldı.


Pamukkale Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi Toplulukları tarafından ortaklaşa düzenlenen programda Denizlililer ile buluşan Ünlü İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Hz. Muhammed’in (sav) hayatından kesitleri anlattı. Gençliğin içinde bulunduğu durum ve olması gerekenleri de örneklerle anlatan Döngeloğlu, yaklaşık 1 saati aşkın süre birikimlerini izleyenlere aktardı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, program sonunda Döngeloğlu’na günün anısına hediye takdim etti.


Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizin doğum yıldönümü haftasında bulunduklarını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Geleceğimiz dediğimiz gençlerimize sahip çıkmak adına Pamukkale Belediyesi olarak bizler de gerekeni yapıyoruz. Rabbim inşallah bu gecenin de hürmetine hayatımıza yansıtıp istifade edenlerden olmayı nasip eder. Ben tekrardan bu organizasyonun bu noktaya gelmesinde emeği geçen kim varsa hepsinden Rabbim ebediyen razı olsun diyorum ”dedi.




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