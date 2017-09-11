Pamukkale Belediyesi’nden çocuklara okul hediyesi

Pamukkale Belediyesi, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilere hediye verdi. İlköğretim Haftası için yapılan hazırlıklar kapsamında Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin hediyelerini teslim etti. İlçede bulunan 46 ilkokulda yaklaşık 6 bin civarındaki ilkokul 1.sınıf öğrencisine eğitim seti hediye edilecek. Başkanı Gürlesin, Adil Demireren - Mustafa Musoğlu İlkokulu’nda okula yeni başlayan miniklerle bir araya gelerek, eğitim seti hediye etmeye başladı.

Başkan Gürlesin’e Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan da eşlik etti. Pamukkale Belediyesi olarak her alanda iyi hizmeti vermek adına çalışmalarını sürdüklerini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Her konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Ancak eğitime daha farklı bir şekilde hassas davranıyoruz. Çünkü eğitimi önemsiyoruz. Güçlü Türkiye’mizin teminatı, geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi ve kaliteli eğitimi almaları için adeta seferberiz. İlçe sınırlarımız içinde 128 okulumuzun tamamına dokunarak, fiziki şartları iyileştirmek anlamında büyük gayretler gösteriyoruz. Kurulduğumuz 2014 yılından beri olduğu gibi bu yılda eğitime destek vermeye devam ediyoruz. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı açılışında da minik öğrencilerimize içinde kırtasiye malzemeleri ile dolu olan çantaları dağıtmaya başladık. Pamukkale İlçemizde 46 ilkokulumuzda eğitim ve öğretime yeni başlayan yaklaşık 6 bine yakın 1. Sınıf öğrencimize içeriği dolu dolu olan ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılandığı eğitim seti teslim edilecek. Bu vesile ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.