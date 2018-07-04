Pamukkale Belediyesi’nden “el sanatları” sergisi

Haftada 30 saat yapılan ve yaklaşık 9 ay süren kurs sonunda ortaya çıkan eserler sergilendi.

Pamukkale Belediyesi tarafından 2015 yılından beri düzenlenen El Sanatları Kursu’nun 2017-2018 dönem çalışmaları tamamlandı. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen El Sanatları Kursu, Pamukkale Belediyesi’nin Atatürk Caddesi’ndeki, ek hizmet binasında yapıldı. 2017 yılının Ekim ayında başlayan ve haftada 4 gün toplam 30’ar saatte gerçekleşen kursta bayanlar el becerilerini geliştirerek çeşitli eserleri ortaya çıkardılar. Kurs kapsamında kursiyerler, nakış teknikleri, kırkyama, takı tasarımı gibi alanlarda uygulamalı eğitimler alarak, kurs sürecini başarıyla tamamladılar. Kurs sonunda ortaya çıkan 245 eser ise Pamukkale Belediyesi önünde sergilendi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ile Başkan Yardımcıları Adnan Kaya ve Türkay Gözlükaya ile Pamukkale Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Çelebioğlu’nun katılımıyla serginin açılışı yapıldı. Açılış kurdelesini kesen Başkan Gürlesin sergiyi gezerek ortaya çıkan eserleri inceledi.

“Biz kadınlarımıza bu imkanı sağladık”

Başkan Gürlesin, ilçe sınırları içinde her kesimle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Kadınlara yönelik çalışmalardan biri de bu kursumuz oldu. Usta öğretici Havva Yaman önderliğinde onlarca kursiyerimiz el emeklerini ortaya çıkardılar. Biz kadınlarımıza bu imkanı sağladık. Dönem sonunda ortaya çıkan eserler sergiye dönüştü. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bayanların bu el emeği göz nuru eserlerini satabilecekleri alan bulma konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız ‘El Emeği Pazarı’ oluşturmak. Bunu önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ben bugüne kadar kursumuza katılan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Tüm bayanları da bu kursun Ekim ayında başlayacak olan yeni dönemine katılmaya davet ediyorum” dedi.

Pamukkale Belediyesi El sanatları Kursu’nun usta eğiticisi Havva Yaman ise Başkan Hüseyin Gürlesin’in önemli katkılarıyla kursun yapıldığını ifade etti.