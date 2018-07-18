Pamukkale Belediyesinden engelli bireylere büyük destek

Poje ile engelli bireyler dekoratif şişe, ahşap boyama, tabak boyama, seramik, polyester boyama, keçe yapımı, takı tasarım, kokulu taş gibi ürünlerin yapımını öğreniyor.

Pamukkale Belediyesi, engellilerin üretime katkı sağlaması amacıyla yeni kurslar açtı. Pamukkale Belediyesi ve İŞKUR işbirliğinde gerçekleştirilen Engelliler Üretiyor; Turizme Katkı Sağlıyor projesi ile engelliler dekoratif şişe, ahşap boyama, tabak boyama, seramik, polyester boyama, keçe yapımı, takı tasarım, kokulu taş gibi ürünlerin yapımını öğreniyor.

"İŞKUR ile proje yapan ilk belediye unvanını Pamukkale Belediyesi aldı"

Yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen, birçok alanda sosyal belediyeciliğe öncü olan Pamukkale Belediyesi, gönüllere dokunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Denizli İl Müdürü Fatih Işık arasında imzalanan Engelliler Üretiyor; Turizme Katkı Sağlıyor projesinin protokolü ile Denizli tarihinde İŞKUR ile proje yapan ilk belediye unvanını Pamukkale Belediyesi aldı. 2018 yılı 1. Dönem Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje Hibe Desteği-Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri- kapsamında hazırlanan projeyle engellilerin hem üretime katkı sağlaması hem de rehabilite edilmeleri amaçlanıyor. Engelliler Üretiyor; Turizme Katkı Sağlıyor projesi ile engelliler dekoratif şişe, ahşap boyama, tabak boyama, seramik, polyester boyama, keçe yapımı, takı tasarım, kokulu taş gibi ürünlerin yapımını öğreniyor.

"Kursla kendimize olan güvenimiz arttı"

Engelliler Üretiyor; Turizme Katkı Sağlıyor projesi kapsamındaki kurslar Pamukkale Belediyesinin Atatürk Caddesi’ndeki ek binasında gerçekleşiyor. Kurslara 10 ortopedik engelli, 8 işitme engelli vatandaş katılıyor. Kursiyerler halk eğitim bünyesinde görevli Fatma Yıldırım ve Derya Şimşek’in eğitmenliğinde dekoratif şişe, ahşap boyama, tabak boyama, seramik, polyester boyama, keçe yapımı, takı tasarım, kokulu taş gibi ürünlerin yapımını öğreniyor. Kursiyerlerden Leyla Acar, Ayşegül Şahin, Havva Erbasan Atik, Elif Karabacak, Dilek Dağ ve Muhammet Musa Kaçan, "Biz evde oturan engelli bireylerdik. Şu anda çöp denebilecek her şeyi değerlendiriyoruz. Burada birçoğumuzun eli tam olarak işlevsel değil, ama birbirimize yardımcı oluyoruz. Çok güzel hediyelik eşyalar ortaya çıkarıyoruz. Pamukkale Belediyesinin kurslarıyla öğrendiklerimizi ilerde de yapabileceğiz. Öğretmenlerimize ve tabi ki Pamukkale Belediye Başkanımız Hüseyin Gürlesin’e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Kurslarda yapılan ürünlerin satış geliri yine kursiyerlerin olacak"

Başkan Gürlesin, her zaman insan odaklı, vatandaşın faydasına olabilecek projeleri hayata geçirmeye önem verdiklerini dile getirerek, "Pamukkale Belediyesi olarak halkın gönlüne dokunan, geleceğe yatırım olan projelere imza atıyoruz" dedi. Başkan Gürlesin, "Engelsiz Hediyelik Eşya Üretim Atölyesinde bedensel engellilere 3 ay, işitme engellilere de 4 ay eğitim verilecek. Bu bağlamda ortopedik engelli bireylerin meslek sahibi olmaları amaçlanırken bir yandan da turizme katkı sağlamaları, yeni ürünler ortaya koyarak şehrimizi tanıtıcı materyalleri geliştirmeleri düşünüldü. Diğer yandan kurs süresince eğitim alan Ortopedik ve İşitme engelli vatandaşlarımız İŞKUR’dan günlük eğitim desteği verilmekte olup, kursiyerlerin Genel Sağlık sigortaları da yapılıyor" dedi.

"Yapılan ürünler sergilenecek"

Engelliler Üretiyor; Turizme Katkı Sağlıyor projesinin Denizli tarihinde İŞKUR ile proje yapan ilk belediye unvanını Pamukkale Belediyesine kazandırdığını aktaran Başkan Gürlesin, kurs sonunda yapılan ürünlerin Natural Park olarak bilinen Kocaçukur’da sergilenerek, satıştan elde edilen tüm gelirlerin kursiyerlerin olacağını bildirdi.

"Amacımız engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak"

Başkan Gürlesin, amaçlarının engelli bireylerin topluma kazandırılmaları ve üretken olmalarının sağlanması olduğunu ifade ederek, "Bu projeyle, engelli vatandaşlarımıza destek olmak, onların sosyal hayata karışmalarını sağlamak, onların ev ekonomilerine katkı sağlamalarını sağlayarak, bir anlamda kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlamak istedik. İnşallah bu projemizde başarıyla neticelendirerek bundan sonraki süreçlerde de yine böyle engelli olan vatandaşlarımıza da üretken olması noktasında aracı olmak vesile olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.