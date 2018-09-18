Pamukkale Belediyesi'nden futbol şölenine davet

Denizli'de, Pamukkale Belediyesi'nin geleneksel hale gelen futbol şöleninin kayıtları devam ediyor. Pamukkale'de 8. Futbol Şöleni Sonbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası'na katılmak isteyenler en geç 20 Eylül Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulanabilecek.

“Sporun ve sporcunun yanındayız” sloganıyla 2014 yılından bu yana çalışmalarına devam eden Pamukkale Belediyesi'nin geleneksel hale gelen halı saha futbol turnuvasına kayıtlar devam ediyor. 3 Eylül'de başlayan “Pamukkale'de 8. Futbol Şöleni Sonbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası”na kayıtlar 20 Eylül'e kadar devam edecek. Mahalleler arasındaki kaynaşmayı sağlamak ve gençlerin spora yönlendirmesini amaçlayan turnuvaya katılmak isteyenler www.pamukkale.bel.tr adresinden gerekli evraklara ulaşabiliyor. Evrakları doldurarak mahalle muhtarlarına onaylatmaları gereken sporseverler, evrakları Pamukkale Belediyesi'nin Atatürk Caddesi'ndeki ek hizmet binasında bulunan Kültür İşleri Müdürlüğü'ne teslim edebilirler. Turnuvada Pamukkale ilçe sınırları içindeki her mahalleyi en çok 2 takım temsil edebilecek. Turnuva ile ilgili detaylara www.pamukkale.bel.tr adresinden ulaşılabilir. 24 Eylül'den sonra yapılacak olan kura çekiminin ardından eleme usulü oynanacak olan maçlarda heyecan yaşanacak. Ekim ayı başında başlayacak olan “Pamukkale'de 8. Futbol Şöleni Sonbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası”nın finali ise Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek. Bugüne kadar yapılan şölenlerde 2 kez Örenspor şampiyon olurken, Develi, Pamukkale, Tekkeköyspor, Kaplanlarspor ve Zeytinköy Zümrütspor takımları mutlu sona ulaşmıştı.

“Yapılan turnuvalarda heyecan oldukça yüksekti”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ‘Sporun ve sporcunun yanındayız' sloganıyla bugüne kadar gençlerin spor yapmasına imkan tanıdıklarını belirterek, “Futbol şölenimizin ilkini 2015 yılının ilkbaharında yapmıştık. Bugüne kadar 7 turnuva düzenledik. Sonbahar 2018 futbol şölenine kayıtlar devam ediyor. 20 Eylül tarihine kadar başvuran gençler mahallerini temsil etme imkanı bulacak. Biz bu turnuva ile hem mahalleler arasında kaynaşmayı sağlamayı hem de gençlerin spor yapmasına imkan tanımayı amaçlıyoruz. Bugüne kadar yapılan turnuvalarda heyecan oldukça yüksekti. Yeni bir heyecana katılmak için takımınızı kurun ve futbol şölenine katılın. Turnuva sonunda dereceye giren takımlarımıza çeşitli ödüllerle kupa ve madalyalar da veriyoruz. Pamukkale ilçesi içerisinde oturan tüm gençleri turnuvamıza bekliyoruz” diye konuştu.