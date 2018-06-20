Pamukkale Belediyesi’nden kedi evi projesi

Pamukkale Belediyesi, sokak kedileri için proje hazırladı. Sokak kedilerinin yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korunması amacıyla kedi evleri oluşturuldu. Pamukkale sınırları içinde şimdilik şehir merkezindeki parklarda kedi evleri konulmaya başlandı. İlk etapta Kuşpınar, Zeytinköy, Bağbaşı, 15 Mayıs, Atalar, Mehmetçik, İstiklâl, Kınıklı, Topraklık, Kervansaray, Siteler mahallelerine uygun olan parklarda kedi evleri uygulaması başladı. Su ve yemlerinin periyodik olarak kontrolünün yapılacağı kedi evlerine vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Birçok hayvansever vatandaş, kedi evlerindeki kaplara su ve yem bırakıyor. Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki parklara zaman içinde kedi evlerini oluşturmaya devam edecek.

“Emanetlere önem veriyoruz”

Sokakta yaşayan tüm canlıların kendilerine emanet olduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Biz de bu emanete sahip çıkmak için ilçe sınırlarımız içindeki park ve yeşil alanlarımızda uygun yerlere daha önce kuş yuvaları yapmıştık. Şimdi de yine uygun olan yerlere kedi evleri konuluyor. Yaşamın doğallığını koruyarak ilçede birçok hizmeti gerçekleştiren Pamukkale Belediyesi olarak sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi yönündeki örnek proje çalışmalarımız devam edecek” dedi.