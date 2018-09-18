Pamukkale Belediyesi'nden öğrencilere hoş geldin hediyesi

Pamukkale Belediyesi her yıl olduğu gibi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da öğrencilere desteğini sürdürüyor. Pamukkale ilçesinde bulunan 46 ilkokulda yaklaşık 6 bin civarında ilkokul 1. sınıf öğrencisine tüm kırtasiye ihtiyaçlarının bulunduğu “Hoş geldin çantası” hediye edildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılışı ile ilgili olarak Ticaret Borsası İlkokulu'nda düzenlenen törene Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Başkan Yardımcısı Türkay Gözlükaya, Pamukkale Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan ve mahalle muhtarları, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler şiirler okurken, halk oyunları gösteri de sundular.

“Çocuklarınız bize emanet”

Törende konuşan Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, ilçe genelinde binlerce öğrencinin okula başladığını söyleyerek, “Sayın veliler bugüne kadar büyüttüğünü çocuğunuz artık öğretmenlerimize emanet. Onları hayata biz okulda siz de evinizde hazırlayacaksınız. Öğretmenler çocuklara mutlaka sevgiyi şefkati merhameti öğretecektir. Sizler de bu paralelde çocuklarınızı yönlendirdiğine onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamış oluruz. Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dilerim” dedi.

“Eğitim için seferber oluyoruz”

Başkan Gürlesin ise törende yaptığı konuşmada yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve ailelere hayırlı olmasını temenni etti. “Bir ülkenin kalkınmasında en önemli faktör eğitimdir” diyen Başkan Gürlesin, “Biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Ülke genelinde hükümetimiz ve ilçemizde de biz belediye olarak eğitim için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İlçemiz genelinde bulunan 131 okul için ne gerekliyse imkanlarımızı zorlayarak yapıyoruz. Bugüne kadar hemen hemen tüm okullara dokunuşlarımız oldu. Çocuklarımız için ne yapsak azdır. Çocuklarımız geleceğimiz diyoruz ve onların daha iyi noktaya gelmesi için bizler tüm gücümüzle destek oluyoruz. Umarım çocuklarımız daha iyi ortamlarda eğitim görür, ülkemize faydalı birer birey haline getiririz. Bu yıl her yıl olduğu gibi okula yeni başlayan 1. Sınıf öğrencilerimize içinde tüm kırtasiye malzemeleri olan çantamızı hediye ediyoruz. Çocuklarımız bu malzemeleri güle güle kullansınlar. Bir kez daha 2018-2019 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dilerim” dedi.