Pamukkale Belediyesi’nden Pınarkent’e kır düğün salonu

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pınarkent Mahallesi’nde kır düğün salonunun yapımının inşasına başladıklarını bildirdi. Günübirlik, geçici projeler değil, geleceğe yatırım niteliğinde olan projelerle halka hizmet verdiklerini belirten Başkan Gürlesin, “Rutin belediyecilik hizmetleri aksatmadan, en kaliteli şekilde vermeye devam ederken, mahallelerimizde vatandaşlarımızın isteklerini de dikkate alıyoruz. Üretilen projelerimizle mahallelerimizi daha iyi hale getiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden buyana hem Denizli’de hem de ülkemizde vizyon projelerimizle örnek olduğumuzu düşünüyorum. Vizyon projelerimizle sadece ilçe halkımızın değil tüm Denizli halkımızın yararına işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Pınarkent’e modern kır düğün salonu

Pamukkale ilçesine bağlı mahallerden biri olan yaklaşık 7 bin nüfusa sahip Pınarkent Mahallesi’nde diğer mahallelere yapıldığı gibi asfalt yapımından, beton parke, beton bordür imalatına kadar birçok üstyapı hizmeti gerçekleştirildi. Pınarkent Mahallesi’nde rutin belediyecilik hizmetlerinin kaliteli bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Gürlesin, “Mahallede vatandaşlarımıza sosyal hizmetlerimizle birlikte, rutin hizmetlerimiz devam ederken, eski ve bozuk yollardaki çalışmalarla birlikte üstyapı hizmetleri de yapılıyor. Bunlarla birlikte pazaryeri alanı da düzenlendi. Pınarkent Mahallemizde geleceğe dönük güzel bir projemizi daha hayata geçirmek istedik. Vatandaşlarımızın da taleplerini değerlendirerek, modern bir kır düğün salonunun yapımına başladık. 150 metrekarelik pist alanı, yaklaşık bin 985 metrekare yeşil alan, 4 bin 300 metrekare düğün salonu alanı, 210 metrekare mutfak, bay ve bayan mescit, bay ve bayan wc alanın yer aldığı projemiz kır düğün salonu konseptine göre inşasına başladık. Kır düğün salonu projemizi sadece düğünlerde değil, vatandaşlarımızın günlük sosyal yaşantılarına yanıt verecek şekilde yapıyoruz. Kır düğün salonu çevresinde, yürüyüş yolları da olacak. Salonumuzda, gelin-damat için yürüyüş takları, gelin-damat odası, servis için mutfak alanı, yeşil alan, çay ocağı, pist ve orkestra alanı, oturma-dinlenme bölümleri de mevcut. Çalışmalarımıza başladık. En kısa sürede de bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden Pınarkent’imize, ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.